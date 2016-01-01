عيد ميلاد سعيد خويا مالك

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:20.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    السلااام عليكم أهل لمتي الكرام
    مساؤكم سعيد ولذيذ وأتمنى لكم من كل قلبي أن تكون نهاية هذه السنة هي بداية جديدة من النجاحات والتوفيق ان شاء الله
    بدون اطالة حبيت اليوم نتفكرو واحد المشاغب من مشاغبين اللمة ولدرجة مشاغب زاد في آخر يوم من السنة
    هو أخ خفيف ظريف ماكانش موضوع من مواضيعو تدخلو إلا تضحك بسبب روحو المرحة
    من أهم الاعضاء في لمتنا وهو روح اللمة ومن غيرو خونا مالك
    @Skor m@k
    في هذه المناسبة نقولو عيد ميلاد سعيد وعمر مديد ربي يطول في عمرك وربي يوفقك لكل خير ان شاء الله
    ان شاء الله كل عام ونتا من الله سبحانه وتعالى اقرب
    ربي يحفظلك ميمتك وكل عايلتك ويوفقك في حياتك ويخليك شمعة مضيئة من شموع لمتنا الغالية
    بالتوفيق خويا :)
    دركا دوركم يا ناس اللمة قولو عيد ميلاد سعيد لخونا مالك وهنيوه بهاد المناسبة السعيدة
    وربي يوفق الجميع للخير ان شاء الله
    اتهلاو في رواحكم وسنة سعيدة ان شاء الله
    سلااام
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:20
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    فيكِ الخير والله ...
    كل عام وانت بخير وصحه وسلام اخونا مالك
    وعقبال 100 سنه تقضيها بالطاعه والصلاح
     
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    aljentel, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:29
    #2
  3. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    السلاام عليكم و رحمة الله
    ههه ي محاينك كي شغل راموس درتها بيهم فالدقيقة التالية خخخ
    يوم ميلاد سعيد خويا مليكو ^^ و عمر مديد في طاعة الرحمان ..
    كل عام و انت بخير
    ربي يوفقك في حياتك و تفرح ميمتك ان شاء الله
    صحيتي مريم ...
    سلامي
     
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    "viola", ‏31 ديسمبر 2016 على 19:30
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    اااه عيد ميلاد الغيور السكر المحروق كل عام وانت بالف خير كبرت يا محاينك قولنا شعال فعمرك يا الخارف الباير
    كل عام وانت بخير يا رب العمر كلو في طاعة ربي ورضاية الوالدين الله يخليك لأهلك ويخليك ليهم ويشوفو اولادك ان شاء الله
    وان شاء الله كل شي متمنيه توصلو بربي ان شاء الله
    مريومة ربي يخليك انت ثاني
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    ليليا مرام, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:30
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    شكرا للمرور العطر خاوتي ربي يحفظكم
    مازال خونا مالك مول العرس مابانش هههه
    ربي يوفقكم للخير جميعا نورتوني بتواجدكم :)
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:42
    #5
  6. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    عيد ميلاد سعيد خي مالك
    لعقوبة 100 سنة
    ربي يطول في عمرك
     
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    مشاغب, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:49
    #6