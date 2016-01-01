عيد ميلاد سعيد خويا مالك

السلااام عليكم أهل لمتي الكرام مساؤكم سعيد ولذيذ وأتمنى لكم من كل قلبي أن تكون نهاية هذه السنة هي بداية جديدة من النجاحات والتوفيق ان شاء الله بدون اطالة حبيت اليوم نتفكرو واحد المشاغب من مشاغبين اللمة ولدرجة مشاغب زاد في آخر يوم من السنة هو أخ خفيف ظريف ماكانش موضوع من مواضيعو تدخلو إلا تضحك بسبب روحو المرحة من أهم الاعضاء في لمتنا وهو روح اللمة ومن غيرو خونا مالك @Skor m@k في هذه المناسبة نقولو عيد ميلاد سعيد وعمر مديد ربي يطول في عمرك وربي يوفقك لكل خير ان شاء الله ان شاء الله كل عام ونتا من الله سبحانه وتعالى اقرب ربي يحفظلك ميمتك وكل عايلتك ويوفقك في حياتك ويخليك شمعة مضيئة من شموع لمتنا الغالية بالتوفيق خويا دركا دوركم يا ناس اللمة قولو عيد ميلاد سعيد لخونا مالك وهنيوه بهاد المناسبة السعيدة وربي يوفق الجميع للخير ان شاء الله اتهلاو في رواحكم وسنة سعيدة ان شاء الله سلااام