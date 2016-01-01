عيد ميلاد سعيد خويا مالك

السلاام عليكم و رحمة الله

ههه ي محاينك كي شغل راموس درتها بيهم فالدقيقة التالية خخخ

يوم ميلاد سعيد خويا مليكو ^^ و عمر مديد في طاعة الرحمان ..

كل عام و انت بخير

ربي يوفقك في حياتك و تفرح ميمتك ان شاء الله

صحيتي مريم ...

سلامي ​