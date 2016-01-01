برنامج مباريات الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في الغابون من 14 جانفي إلى 05 فيفري 2017 المجموعة الاولى : السبت 14 جانفي 2017 الغابون × غينيا بيساو 17.00 ســا الكاميرون × بوركينافاسو 20.00 ســا الأربعاء 18 جانفي 2017 الغابون × بوركينافاسو 17.00 ســا الكاميرون × غينيا بيساو 20.00 ســا الأحد 22 جانفي 2017 الغابون × الكاميرون 20.00 ســا بوركينافاسو × غينيا بيساو 20.00 ســا المجموعة الثانية : الأحد 15 جانفي 2017 الجزائر × زيمبابوي 17.00 ســا تونس × السنيغال 20.00 ســا الخميس 19 جانفي 2017 الجزائر × تونس 17.00 ســا زيمبابوي × السنيغال 20.00 ســا الإثنين 23 جانفي 2017 الجزائر × السنيغال 20.00 ســا تونس × زيمبابوي 20.00 ســا المجموعة الثالثة : الثلاثاء 16 جانفي 2017 ساحل العاج × طوغـو 17.00 ســا المغرب × الكونغـو.د 20.00 ســا الجمعة 20 جانفي 2017 ساحل العاج × الكونغـو.د 17.00 ســا المغرب × طوغـو 20.00 ســا الثلاثاء 24 جانفي 2017 طوغــو × الكونغـو.د 20.00 ســا المغرب × ساحل العاج 20.00 ســا المجموعة الرابعة : الأربعاء 17 جانفي 2017 غــانــا × أوغنـــدا 17.00 ســا مـصــر × مــالي 20.00 ســا السبت 21 جانفي 2017 غـــانــا × مــــالي 17.00 ســا أوغنـــدا × مصـــر 20.00 ســا الأربعاء 25 جانفي 2017 مصــر × غــانا 20.00 ســا مـــالي × أوغنـــدا 20.00 ســا