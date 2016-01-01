برنامج مباريات الدور الأول

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة Djamel.Dz, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:23.

  1. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    برنامج مباريات الدور الأول لكأس أمم إفريقيا
    المقامة في الغابون من 14 جانفي
    إلى 05 فيفري 2017

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    المجموعة الاولى :

    السبت 14 جانفي 2017

    الغابون × غينيا بيساو 17.00 ســا
    الكاميرون × بوركينافاسو 20.00 ســا

    الأربعاء 18 جانفي 2017

    الغابون × بوركينافاسو 17.00 ســا
    الكاميرون × غينيا بيساو 20.00 ســا

    الأحد 22 جانفي 2017

    الغابون × الكاميرون 20.00 ســا
    بوركينافاسو × غينيا بيساو 20.00 ســا

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    المجموعة الثانية :

    الأحد 15 جانفي 2017

    الجزائر × زيمبابوي 17.00 ســا
    تونس × السنيغال 20.00 ســا

    الخميس 19 جانفي 2017

    الجزائر × تونس 17.00 ســا
    زيمبابوي × السنيغال 20.00 ســا

    الإثنين 23 جانفي 2017

    الجزائر × السنيغال 20.00 ســا
    تونس × زيمبابوي 20.00 ســا

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    المجموعة الثالثة :

    الثلاثاء 16 جانفي 2017

    ساحل العاج × طوغـو 17.00 ســا
    المغرب × الكونغـو.د 20.00 ســا

    الجمعة 20 جانفي 2017

    ساحل العاج × الكونغـو.د 17.00 ســا
    المغرب × طوغـو 20.00 ســا

    الثلاثاء 24 جانفي 2017

    طوغــو × الكونغـو.د 20.00 ســا
    المغرب × ساحل العاج 20.00 ســا

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    المجموعة الرابعة :

    الأربعاء 17 جانفي 2017

    غــانــا × أوغنـــدا 17.00 ســا
    مـصــر × مــالي 20.00 ســا

    السبت 21 جانفي 2017

    غـــانــا × مــــالي 17.00 ســا
    أوغنـــدا × مصـــر 20.00 ســا

    الأربعاء 25 جانفي 2017

    مصــر × غــانا 20.00 ســا
    مـــالي × أوغنـــدا 20.00 ســا

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    Fethi.dz و ابوندى معجبون بهذا.
    Djamel.Dz, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:23
    #1
  2. ابوندى

    ابوندى :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    شكرا للتقديم اخي جمال
    بالتوفيق للخضر ان شاء الله
     
    ابوندى, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:13
    #2
  3. Fethi.dz

    Fethi.dz :: مؤسس شبكة فور ألجيريا :: طاقم الإدارة

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    بارك الله فيكم على التقديم المميز كالعادة :)

    وبالتوفيق للمنتخب :unsure:
     
    Fethi.dz, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:18
    #3