رسالة اعتذار قبل نهاية 2016

❤❤❤ رساله اعتذار قبل نهاية 2016 ❤❤ انا مقصر في الاطمئنان على بعض أصدقائي وأحبابي والسؤال عنهم ،، مع أنّي أحمل الكثير من الحب الخالص لهم؛ فأرجو ألّا يظن أحد بأني تغيرت ولكن لظروف الحياة النصيب الأكبر في ذلك . ^ فمن القلب أعتذر .... الى كافة الأصدقاء والاخوان والزملاء والاصحاب الغالين على القلب تعلمنا أن نجازي الوفاء بالوفاء٠٠ونقابل الحب بالحب٠٠تعلمنا أن لا ننسى اخا، ولا نقطع وفيا..ولا نخون صاحب.. سأذكركم ما دامت عروقنا تنبض بالحياة٠٠ "ولن أنساكم أبدا" حتى ولو غابت صوركم وانقطعت أصواتكم! [على العهد باقون،، وللوفاء حاملون وللأخوه والصداقة ذاكرون ---- سنه سعيدهوكل عاموانتم ⛺بألف بألف بألف خيرررر❤ ب⇣✤⇣ـشـ๋͜✍ــ✤ـ๘ـر ـೋـى↜