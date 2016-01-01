رسالة اعتذار قبل نهاية 2016

الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه

قد تتغير الظروف

والاصحاب الحقيقين هم وحدهم من يقدرون

ذلك

إِنْ شَاْءَ اللَّه كلنا سنبقى على العهد

و إِنْ شَاْءَ اللَّه تدخل علينا هذه السنة بخير​