رسالة اعتذار قبل نهاية 2016

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة بشرى الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:41.

  1. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    رساله اعتذار قبل نهاية 2016
    ❤❤

    انا مقصر في الاطمئنان على بعض أصدقائي وأحبابي والسؤال عنهم ،،
    مع أنّي أحمل الكثير من الحب الخالص لهم؛ فأرجو ألّا يظن أحد بأني تغيرت ولكن لظروف الحياة النصيب الأكبر في ذلك .
    ^ فمن القلب أعتذر ....
    الى كافة الأصدقاء والاخوان والزملاء والاصحاب الغالين على القلب تعلمنا أن نجازي الوفاء بالوفاء٠٠ونقابل الحب بالحب٠٠تعلمنا أن لا ننسى اخا، ولا نقطع وفيا..ولا نخون صاحب..
    سأذكركم ما دامت عروقنا تنبض بالحياة٠٠
    "ولن أنساكم أبدا"
    حتى ولو غابت صوركم وانقطعت أصواتكم!
    [على العهد باقون،، وللوفاء حاملون
    وللأخوه والصداقة ذاكرون ----

    سنه سعيدهوكل عاموانتم ⛺بألف بألف بألف خيرررر❤

    ب⇣✤⇣ـشـ๋͜✍ــ✤ـ๘ـر ـೋـى↜
     
    aljentel, *amani*, نعمات و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:41
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه
    قد تتغير الظروف
    والاصحاب الحقيقين هم وحدهم من يقدرون
    ذلك
    إِنْ شَاْءَ اللَّه كلنا سنبقى على العهد
    و إِنْ شَاْءَ اللَّه تدخل علينا هذه السنة بخير​
     
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    yaso ياسمين, ‏31 ديسمبر 2016 على 21:59
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    ربي إكون في عونك ربي يحفظك لهم ويحفظهم لك ويجمعكم في أعالى العليين يارب
     
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    نعمات, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:18
    #3
  4. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
     
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    *amani*, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:42
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    ربي يخليكم لبعض
     
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    *amani*, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:42
    #5
  6. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    انشاء الله
    شكرا لك
     
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    بشرى الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:44
    #6
  7. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    لاشكر على واجب
     
    *amani*, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:47
    #7