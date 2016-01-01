لمحة عن كأس أمم إفريقيا

عساكم بخير وأهلا وسهلا بكم





في هذا الموضوع سنقوم بجولة تاريخية خاصة بكأس الأمم الافريقية جولة تجعلنا نتعرف بالساحرة المستديرة وهي تجوب الملاعب الافريقية

لذلك أعزائي المتابعين شدوا الأحزمة فطائرتنا على وشك الاقلاع

تعتبر كأس الأمم الافريقية بطولة رسمية ينمظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم كل عامين وهذا بعد خوض التصفيات المؤهلة لها .

تضم هاته البطولة أبرز اللاعبين المحترفين في الدوري الأوروبي وأيضا لا ننسى قيمة لاعبي الدوريات الافريقية التي به أندية رائعة لتصنف بذلك كأس الأمم الافريقية الثالثة على مستوى العالم بعد كل من كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

البداية وفكرة الانطلاق

كانت البداية لهاته البطولة سنة 1957 وكان شرف تنظيمها حين ذاك لسودان و قُرر تنظيمها بعد اجتماع كل من المصريين عبد العزيز سالم محمد لطيف و يوسف محمد مع السودانيين عبد الرحيم شداد بدوي محمد وعبد الحليم محمد وكذا الجنوب افريقي وليم فيل في فندق بلشبونة البرتغالية وقد كلل اجتماعهم بالنجاح اذ كانت السنة الموالية هي تاريخ انطلاق أول دورة.

المضي قدما في الملاعب الافريقية

أقيمت باقي البطولات بالتتابع لكن في فترة الستينات كان من الصعب على الأفارقة تنظيم المنافسة بعد كل عامين وحدث هنالك تذبذب لتشهد بذلك نظاما عشوائيا وصولا الى سنة 1968 وكان تنظيم هذه الدورة من نصيب اثيوبيا ليستمر تنظيمها بعد كل سنتين الى حد يومنا هذا.

كان من الصعب أن يلعب المحترفون بالملاعب الأوروبية لمنتخباتهم الافريقية وهذا تطبيقا للقانون الذي يتيح فقط للاعبين باللعب لمنتخبهم وكان تاريخ هذا القانون هو 1965 لكن لم يستمر هذا القانون طويلا اذ أنه تم الغاؤه سنة 1982.





احصائيات تخص كأس الأمم الافريقية

1957 : مصر توجت باللقب

1959 : مصر تفوز باللقب

1962 : أثيوبيا تفوز بالبطولة

1963 : غانا تفوز للمرة الأولى

1965 : غانا تفوز للمرة الثانية

1968 : الكونغو .د تحرز اللقب

1970 : السودان تفوز بلقب أفريقيا

1972 : الكونغو تفوز للمرة الثانية

1974 : زامبيا تفوز بها للمرة الاولى

1976 : المغرب تفوز باللقب الأول لها

1978 : غانا تفوز باللقب لثالث مرة



1980 : نيجيريا مع أول لقب

1982 : غانا للقب رابع

1984 : أول لقب للكاميرون

1986 : الفوز الثالث لمصر

1988 : لقب ثاني للكاميرون

1990: اللقب الأول للجزائر

1992 : ساحل العاج تحرز اللقب

1994 : نيجيريا تفوز بالبطولة

1996 : جنوب أفريقيا تنظم وتفوز باللقب

1998: رابع تتويج لمصر

2000 : الكاميرون تفوز بالبطولة

2002 : الكاميرون مرة أخرى

2004 : تونس تستضيف وتفوز

2006 : مصر تفوز مرة أخرى بها



2008:مصر تتمسك بالكأس

2010 :الكأس تأبى أن تترك مصر

2012::الكأس تغادر مصر الى أحضان زامبيا



سيتغير النظام من السنوات الزوجية الى السنوات الفردية وهذا لتفادي وقوعها

في نفس السنة مع كأس العالم لتكون بذلك الدورة الموالية سنة 2015









أي المنتخبات كانت سيدة الكأس ؟ و كانت الكأس من نصيب ساحل العاج.