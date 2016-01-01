حقق احلامك مع هذه الشركة

ملاحظة: أي شخص يتسجل مع فريقنا سنتكفل بتعليمه و إيصاله إلى أعلى قمة النجاح و نمرر له كل خبرتنا فبمجرد تفعيل حسابه سنبقى نتابعه إلى أن يتمكن من عمله فنجاحك هو نجاحنا كما سنوفر لكم دورة مجانية مباشرة مع مجموعة من الفيديوهات للوصول إلى أعلى المراتب في الشركة سجل معنا الأن و تحصل على دورة مجانية للربح من الأنترنت + فيديو لنجاح في مارت شيب عند تسجيلك أكتب اسم billy11970 في خانه sponsor أو رابط التسجيل مباشرة من هنا : Martship كيفية التسجيل في شركة مارت شيب ...... مع دليل إثبات إستلام الأموال https://www.dztu.be/watch?v=hrbv52_U0K8 نصائح ستفيدك قبل قرائة الموضوع لا تكن سلبياً في تلقي التعاليم لا تكن متشائماً فالحياة مبنية عن التفائل و العمل للوصول الى ما تطمح لا تفكر من منحى ضيق فأنت في الشبكة العنكبوتية و تستطيع الوصول إلى أبعد الحدود التي تتخيل فمثل من لا يصدق الربح من الأنترنت مثل ذالك الذي لم يصدق بالهاتف المحمول عندما سمع به أول مرة كاتب هده المقالة لم يصدق أنه سيربح يوماً من جهاز كمبيوتر فبفضل خوضه لتجربة طَلَّقَ العمل التقليدي و رتقى بنفسه لا تنكمش بل إنطلق فتأكد أن هذه اللحظة ستغير حياتك و من يخشى تسلق الجبال يبقى دائماً بين الحفر أتمنى لكم مطالعة ممتعة أهلاً بكم إخواني أخواتي سنعرفكم على أحد الشركات القوية بخطتها و خطة عمولاتها في الجزائر حيث جمعت الشركة بين مشاركة الأرباح مع عملائها مع تسهيل إقتناء الخدمات و هم في بيوتهم بدون عناء و تنقل و تضيع الوقت لتنقل من متجر لأخر مع الحصول على تخفيضات مُبهرة في السعر كما تمكنكم هذه الشركة من إستغلال خدماتها على مدار الأسبوع و على مدار أيام السنة كما وفرت الشركة عقود عمل لناس الذين إشتركو ضمن منصتها الحديثة و قد تصل أرباح أي مترشح في المستوى السادس الى مبلغ 200 مليون سنتيم شهرياً إذا إتبع النضام الموصى به من خبراء شركتنا تعريف الشركة https://www.dztu.be/watch?v=TDg8kh7C3nQ شركة مارت شيب هي شركة ربحية وفرت منصة حديثة و قوية و تعد هي الأولى في الجزائر كما أن الشركة معتمدة بسجل تجاري مسجل رسمياً من طرف الدولة الجزائرية مؤسسها هو السيد إسماعيل علالي الذي عاش ما يزيد عن السبع سنوات في كندا فعتاد هناك عن سلاسة تقديم الخدمات و أراد أن يوفر لإخوانه الجزائرين هده الخدمة لتسهيل حياتهم كما إعتمدت الشركة نظام تقاسم الأرباح مع المشتركين في منصتها للوصول الى أكبر شريحة في المجتمع الجزائري كما أن الشركة تخلت عن الإشهار في القنوات التلفزيونية و الإداعات و وفرت تلك المصاريف لإعطائها لناس الّذين يتحدثون عن الشركة لتكون الفائدة أكثر في توفير مناصب شغل مع توفير خدمات سهلة لأي مواطن كيف أبدء العمل مع مارت شيب العمل يبدء بتسجيل حساب مجاني لتعرف على منصة مارت شيب و الخدمات التي تقدمها الشركة و قد وفرنا لكم فيديو يعرفكم عن عملية التسجيل مباشرةً كما نوفر لكم شرح كافي ووافي و بعد تفعيل حسابكم على المنصة ب مبلغ بسيط و يكون 4800دج تتحصلون على عقد لمدة سنة للعمل و الإستفادة من خدمات الموقع و تستطيعون تسجيل أرباح ضخمة و قد تغير حياتكم بشكل لم تتخيلوه ما هي الفوائد المادية التي نتحصل عليها من عملنا قبل أن أوضح نظام العمولات ليكن في علم جميع المشتركين في فريقنا أنهم عند استدعاء أي شخص اراد التسجيل في الشركة و يحتاج أي شرح فسوف أكون في إستعداد لأقدم له شرح كامل و شامل بالإضافة الى دورة مجانية نقدمها لأي مشترك إشترك عبر فريق مارت شيب التسجيل مباشرة من هنا إضغط هنا Martship الأرباح و خطة العمولات في المستويات الستة برنامج مارت شيب هو برنامج ربحي بعمل جماعي اتت فكرة البرنامج من الأنظمة العالمية التي لقت نجاحاً في دول أوروبا و أمريكا و قد ساهمت في نمو إقتصاد الكثير من الدول و تغير حياة الكثير من الناس حول العالم و يسمى هدا النظام الحديث و هو البيع المباشر و العمل ضمن مجتمعات و تكوين فرق ضمن الشركة للوصول بالفريق إلى النجاح و تكوين أسرة مفادها المساعدة و الروح الجماعية و الوصول إلى الحرية المالية و تعد مساعدة عضو من فريقك نجاح لك و هكدا يكون النجاح متبادل و بمودة و بحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك فبتكوين مجتمعك الخاص وذلك بدعوتك لأصدقائك من الجزائر وبدون شروط محددة او قيود وبعد تسجيل اصدقائك تبدأ بجمع ارباحك و مساعدة أصدقائك للوصول إلى أرباح بحيث: الطريقة الأولى للربح من مارتشيب: فبمجرد تسجيل اصدقائك الستة يصبح مستواك في الشركة مدرب تنفيدي و تكافئك الشركة مكافئة المستوى و هي بالترتيب التالي 1-عندما تقوم بإستدعاء 6 أشخاص الأوائل في مجتمعك تكون مكافئتك 1000دج و و تصبح مدرب الفريق التنفيدي مكافئتك السنوية مدى الحياة تقدر ب 2400دج 2- عندما يقوم اصدقائك 6 بإستدعاء 6 من أصدقائهم يصبح عدد أفراد مجتمعك في الشركة 36 مكافئتك تكون 5000دج و تصبح مرتبتك منسق الفريق التنفيدي مكافئتك السنوية مدى الحياة تقدر ب 14400دج 3- عندما يقوم اصدقائك 36 بإستدعاء 6 من أصدقائهم يصبح عدد أفراد مجتمعك في الشركة 216مكافئتك تكون 12500 دج و تصبح مرتبتك منسق فريق مكافئتك السنوية مدى الحياة تقدر ب 86400دج 4- عندما يقوم اصدقائك 216 بإستدعاء 6 من أصدقائهم يصبح عدد أفراد مجتمعك في الشركة 1296 مكافئتك تكون 50000 دج و تصبح مرتبتك منسق مدير فريق مكافئتك السنوية مدى الحياة تقدر ب 518400دج 5- عندما يقوم اصدقائك1296 بإستدعاء 6 من أصدقائهم يصبح عدد أفراد مجتمعك في الشركة 7776 مكافئتك تكون 30مليون سنتيم و تصبح مرتبتك مدير إقليمي مكافئتك السنوية مدى الحياة تقدر ب 3110400 دج 6- عندما يقوم اصدقائك 7776 بإستدعاء 6 من أصدقائهم يصبح عدد أفراد مجتمعك في الشركة 46656 مكافئتك تكون100 مليون سنتيم و تصبح مرتبتك نائب مدير مكافئتك السنوية مدى الحياة تقدر ب 18662400دج وهذا مكسب جيد اذا كان عملنا جماعي وبجد, يمكنك بدأ سحب ارباحك عند وصول رصيدك الى 5000 دج واستلام الارباح عن طريق الحساب الجاري ccp أو عبر مكتبنا في الجزائر العاصمة كاش تكاليف التسجيل في البرنامج 4800 دج و يكون تجديد الإشتراك سنوي للإستفادة من العائدات دليل الدفع في مارت شيب وهذا مكسب جيد اذا كان عملنا جماعي وبجد, يمكنك بدأ سحب ارباحك عند وصول رصيدك الى 5000 دج واستلام الارباح عن طريق الحساب الجاري ccp أو عبر مكتبنا في الجزائر العاصمة كاش تكاليف التسجيل في البرنامج 4800 دج الطريقة الثانية للربح:: 1- (خدمات الفليكسي (بيع بطاقات التعبئه لجميع شبكات الجوال بالجزائر ooredoo - mobilis - Djezzy - -2بيع بطاقه تعبئه الانترنت (adsl) idoom - G4. LTE -3من اجل التسهيل على مشتركين beinsport دفع الاشتراك بالتقصيد على 3 دفعات 4- بيع برنامج الحماية الكاسبرسكي دروس للباكالوريا 2017 تحول الى متجر فليكسي متنقل .. 24/24 و 7/7 .. و خد عمولتك عن كل تحويل 4% https://www.dztu.be/watch?v=j_PDc7t860o تمهيد لفهم الشركة و ما تقدمه من خدمات و فوائد https://www.dztu.be/watch?list=P...&v=bGohiJMOFVQ طريقة التسجيل في الموقع https://www.dztu.be/watch?list=PLStOTi5gyGGxEAtzRxI_cI9w4foN4MkoH&v=W2 SxT0HjdKs https://www.dztu.be/watch?v=KZAgmJU8nbA فيديو للذين لم يؤمنو بالربح من الأنترنت و لم يؤمنو بالبيع المباشر https://www.dztu.be/watch?list=P...&v=-rxP1pQEUEs رابط التسجيل من هنا : Martship الإعلان على الشركة مارت شيب martship ضمن أحد الجرائد الجزائرية فيديو تقديم الشركة martship في القناة الجزائرية الأرضية https://www.dztu.be/watch?v=2Nz4389XYWY فيديو تقديم الشركة martship في قناة النهارالجزائرية https://www.dztu.be/watch?v=2me63oC1YBQ مشاركة شركة مارت شيب martship في الصالون الدولي في المعلوماتية و المكتبية في طبعته الخامسة و العشرين https://www.dztu.be/watch?v=vphH6nZufSE وفي الاخيرهدية بقيمة 500دج لكل من يسجل تحت اسمي ويغعل حسابه رابط التسجيل في شركة مارت شيب من هنا Martship