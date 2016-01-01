مع السلامة ياشهور مضت

مع السلامه ياشهور مضت 1. 2.. 3... 4.... 5..... 6...... 7....... 8........ 9......... 10......... 11.......... 12............. أخذت مننا (..أحباب..) وتغيروا علينا (..أصحاب..) وخذلونا (.. أعز الناس..) وعرفنا معنى (..الصداقه..) وتعرفنا علىِ(حقيقه بعض البشر) وداعا يآشهور وأيام وساعات..مضت بحلوها ومرها.. بفرحها وحزنها.. بحبها وكراهيتها..بروعتها..وبشاعتها..بصدقها..وكذبها..!! الله يرحم من مات فيها..ويطيل عمر من هو عايش.. احد زعلان مني يبشر بكلمه ترضيه خذها كذآ بين قلبين.. ❤ااااااااسف❤ والله اااااااااسف... اسف لمن جرحته اسف لمن خذلته آسف لمن اغتبته آسف لمن ظننت به سوء آسف لمن أخطأت في حقه.. آسف..آسف...آسف... مادام والدنيا آخرها المقابر.. مابي اكسر خووووواطر..اتمنى من الكل يسامحني.!! فهذه سنه 2016تطوي آخر صفحاتها..... وهي على وشك الرحيل...ولن تعود أبدا...فسامحوني احبتي وأصدقائي.. فربما تشرق الشمس غدآ معلنه وفاتي.. او ربما لااكون بينكم العام القادم 2017 ''فسامحوني لو اخطيت "واعذروني لوماوفيت مره آخرئ انا اسف لو 1-لو زعلت إنسان 2-لو جرحت إنسان وشكرآ.... لكل من وفاء معي.. من أخلص لي.. من احبني.. ...