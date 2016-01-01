نصيحة عبدالله بن أدهم لرجل

أقبل رجل إلى إبراهيم بن أدهم .. فقال :

يا شيخ .. إن نفسي .. تدفعني إلى المعاصي .. فعطني موعظة!

فقال له إبراهيم : إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فاعصه .. ولا بأس عليك .. ولكن لي إليك خمسة شروط

.. ...قال الرجل : هاتها!

قال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ في مكان لا يراك الله فيه!

فقال الرجل : سبحان الله ..كيف أختفي عنه ..وهو لا تخفى عليه خافية!

فقال إبراهيم : سبحان الله .. أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك....

فسكت الرجل .. ثم قال : زدني!

فقال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله .. فلا تعصه فوق أرضه

فقال الرجل : سبحان الله .. وأين أذهب .. وكل ما في الكون له!

فقال إبراهيم : أما تستحي أن تعصي الله .. وتسكن فوق أرضه ؟

قال الرجل : زدني!

فقال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله .. فلا تأكل من رزقه

فقال الرجل : سبحان الله .. وكيف أعيش .. وكل النعم من عنده!

فقال إبراهيم : أما تستحي أن تعصي الله .. وهو يطعمك ويسقيك .. ويحفظ عليك قوتك ؟

قال الرجل : زدني !

فقال إبراهيم : فإذا عصيت الله .. ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى النار فلا تذهب معهم!!

فقال الرجل : سبحان الله .. وهل لي قوة عليهم .. إنما يسوقونني سوقاً !!!!!

فقال إبراهيم : فإذا قرأت ذنوبك في صحيفتك .. فأنكر أن تكون فعلتها!

فقال الرجل : سبحان الله .. فأين الكرام الكاتبون .. والملائكة الحافظون .. والشهود الناطقون

ثم بكى الرجل .. ومضى .. وهو يقول :

أين الكرام الكاتبون .. والملائكة الحافظون .. والشهود الناطقون !!!!!