نصيحة عبدالله بن أدهم لرجل

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏31 ديسمبر 2016 على 22:28.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

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    أرض الله
    أقبل رجل إلى إبراهيم بن أدهم .. فقال :
    يا شيخ .. إن نفسي .. تدفعني إلى المعاصي .. فعطني موعظة!
    فقال له إبراهيم : إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فاعصه .. ولا بأس عليك .. ولكن لي إليك خمسة شروط
    .. ...قال الرجل : هاتها!
    قال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ في مكان لا يراك الله فيه!
    فقال الرجل : سبحان الله ..كيف أختفي عنه ..وهو لا تخفى عليه خافية!
    فقال إبراهيم : سبحان الله .. أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك....
    فسكت الرجل .. ثم قال : زدني!
    فقال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله .. فلا تعصه فوق أرضه
    فقال الرجل : سبحان الله .. وأين أذهب .. وكل ما في الكون له!
    فقال إبراهيم : أما تستحي أن تعصي الله .. وتسكن فوق أرضه ؟
    قال الرجل : زدني!
    فقال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله .. فلا تأكل من رزقه
    فقال الرجل : سبحان الله .. وكيف أعيش .. وكل النعم من عنده!
    فقال إبراهيم : أما تستحي أن تعصي الله .. وهو يطعمك ويسقيك .. ويحفظ عليك قوتك ؟
    قال الرجل : زدني !
    فقال إبراهيم : فإذا عصيت الله .. ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى النار فلا تذهب معهم!!
    فقال الرجل : سبحان الله .. وهل لي قوة عليهم .. إنما يسوقونني سوقاً !!!!!
    فقال إبراهيم : فإذا قرأت ذنوبك في صحيفتك .. فأنكر أن تكون فعلتها!
    فقال الرجل : سبحان الله .. فأين الكرام الكاتبون .. والملائكة الحافظون .. والشهود الناطقون
    ثم بكى الرجل .. ومضى .. وهو يقول :
    أين الكرام الكاتبون .. والملائكة الحافظون .. والشهود الناطقون !!!!!
     
    الصارم المسلول, ‏31 ديسمبر 2016 على 22:28
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