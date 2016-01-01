بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهادة حق من غريب الدار فى حق عضوة بل هى شريفة قبل أن تكون مشرفة باخلاقها.وتميزها. وتواجدها.وتفاعلهم هى في نظرى انسانة مؤمنة وصالحة احسبها والله حسيبها تمتاز بذكائها.وحنكتها وتشبتها بأواصر أخوة أحبتها نعم كلما دخلت إلى إحدى مواضعها او ردودها. أبهرنى قلمها اللامع. والذى يكتب بلاتوقف هنا وهناك فلقد تميز بعلو كعبه. حتى تركته لنا حرا.. يكتب بعفوية. يعبر. يناقش.يحلل. يقترح لأنها اطلقت له العنان. فأصبح بين اناملها . كريشة فى يد فنان.. لقد حيرنى. واذهلنى. وفرض على فى الأخير أن أسجل إعجابى ثم انحنى لصاحبته اجلالا وتعظيما. وتقديرا واحتراما ومهابة لمكانتها العلمية والثقافية وتميزها بين اقارنيها. بأخلاقها قبل خلقتها انها تحمل لقب لؤلؤة قسنطينة هى م ر ي م لؤلؤة اللمة فالله أسأل أن يحقق مرادها ويسر امرها. ويشرح صدرها ويغفر ذنبها ويرزقها النعيم المقيم الذى لايحول ولايزول حقا وصدق وعدلا لقد اعتطنى صورة مشرفة على ناس الجزائر الحبيبة أولائك الشرفاء الأحرار والأبرار أهل الجود . والحسب والنسب مرة أخرى كل التقدير والاحترام للؤلؤة اللمة