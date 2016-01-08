هل يجوز الكلام على الطعام

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏1 جانفي 2017 على 07:44.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    [​IMG] هل يجوز الكلام على الطعام[​IMG]
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    [​IMG]♻️ الجــواب :
    [​IMG] ليس في السنة النبوية ما يدل على منع الكلام أثناء الطعام، وما شاع على بعض الألسنة من أنه
    ( لا سلام ولا كلام على الطعام )
    [​IMG]❌ لا أصل له شرعاً .
    ☑️ بل ثبت عن النبي ﷺ أنه تكلم أثناء الطعام .

    [​IMG]⭕️قـال الامام النووي رحمه الله :

    ( وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْحَدِيث عَلَى الْأَكْل تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ )

    〖شرح صحيح مسلم〖14/7〗

    وتأنيس الآكلين، الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله هنا ، هو أمر معروف شائع عند العرب :
    أنه من تمام القرى والكرم : محادثة الآكلين، لا سيما الضيوف .

    قال الامام العلامة الحبر الفهامة ابن القيم - رحمه الله :

    [ وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل، وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يؤاكله :
    ( سم الله وكل مما يليك ).

    〖 زاد المعاد〖2/366〗

    ففي هذه الأحاديث دلالة على إباحة الكلام أثناء الطعام، وما يروى من أحاديث فيها الأمر بالحديث على الطعام أو النهي عنه فلا يصح منها شيء .

    قال الامام الحافظ السخاوي - رحمه الله :
    ( لا أعلم فيه شيئاً ، نفيا ولا إثباتا )
    [​IMG] المقاصد الحسنة[​IMG] صـ (510)

    وقال الامام العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله

    [ الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام ؛ حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ]
    [​IMG]▪️انتهى.

    سلسلة الهدى والنور شريط〖15/1〗
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    Ma$Ter, ‏1 جانفي 2017 على 07:44
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