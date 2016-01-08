هل يجوز الكلام على الطعام ❓ هل يجوز الكلام على الطعام

الجــواب

ليس في السنة النبوية ما يدل على منع الكلام أثناء الطعام، وما شاع على بعض الألسنة من أنه ليس في السنة النبوية ما يدل على منع الكلام أثناء الطعام، وما شاع على بعض الألسنة من أنه

☑️ بل ثبت عن النبي ﷺ أنه تكلم أثناء الطعام .



( وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْحَدِيث عَلَى الْأَكْل تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ )

〖شرح صحيح مسلم〖14/7〗

قال الامام العلامة الحبر الفهامة ابن القيم - رحمه الله :

[ وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل، وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يؤاكله :

( سم الله وكل مما يليك ).

( لا أعلم فيه شيئاً ، نفيا ولا إثباتا )

وقال الامام العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله

➖〰➖〰➖〰➖〰♻️( لا سلام ولا كلام على الطعام )❌ لا أصل له شرعاً .⭕️قـال الامام النووي رحمه الله :وتأنيس الآكلين، الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله هنا ، هو أمر معروف شائع عند العرب :أنه من تمام القرى والكرم : محادثة الآكلين، لا سيما الضيوف .〖 زاد المعاد〖2/366〗ففي هذه الأحاديث دلالة على إباحة الكلام أثناء الطعام، وما يروى من أحاديث فيها الأمر بالحديث على الطعام أو النهي عنه فلا يصح منها شيء .قال الامام الحافظ السخاوي - رحمه الله :المقاصد الحسنةصـ (510)[ الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام ؛ حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ]▪️انتهى.سلسلة الهدى والنور شريط〖15/1〗➖〰➖〰➖〰➖〰​