هل يجوز الكلام على الطعام❓ ➖〰➖〰➖〰 ➖〰 ♻️ الجــواب : ليس في السنة النبوية ما يدل على منع الكلام أثناء الطعام، وما شاع على بعض الألسنة من أنه ( لا سلام ولا كلام على الطعام ) ❌ لا أصل له شرعاً . ☑️ بل ثبت عن النبي ﷺ أنه تكلم أثناء الطعام . ⭕️قـال الامام النووي رحمه الله : ( وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْحَدِيث عَلَى الْأَكْل تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ ) 〖شرح صحيح مسلم〖14/7〗 وتأنيس الآكلين، الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله هنا ، هو أمر معروف شائع عند العرب : أنه من تمام القرى والكرم : محادثة الآكلين، لا سيما الضيوف . قال الامام العلامة الحبر الفهامة ابن القيم - رحمه الله : [ وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل، وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يؤاكله : ( سم الله وكل مما يليك ). 〖 زاد المعاد〖2/366〗 ففي هذه الأحاديث دلالة على إباحة الكلام أثناء الطعام، وما يروى من أحاديث فيها الأمر بالحديث على الطعام أو النهي عنه فلا يصح منها شيء . قال الامام الحافظ السخاوي - رحمه الله : ( لا أعلم فيه شيئاً ، نفيا ولا إثباتا ) المقاصد الحسنة صـ (510) وقال الامام العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله [ الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام ؛ حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ] ▪️انتهى. سلسلة الهدى والنور شريط〖15/1〗 ➖〰➖〰➖〰 ➖〰