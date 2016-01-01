شركة الجزائرية الربحية 100%

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنشاء الله وعلى بركة الله سوف أقدم لكم في هذا الموضوع شرحا عن الشركة الجزائرية التي احدثة ضجة في الآونة الأخيرة بطرحها لتقنية جديدة لتعبئة رصيد الهاتف وتسديد الفاتورة عن طريق الانترنت بحيث تغني الزبون الجزائري عن التوجه الى المحلات المتخصصة وتمكينه من الخروج عن الطريقة الكلاسيكية إلى الطريقة الذكية وتوفير عناء التنقل حيث لقيت هذه الخدمة استحسانا كبيرا من طرف المشتركين في الشركة. طبعا هذه شركة جزائرية مائة بالمئة لديها مقرها الرئيسي ببئر مراد ريس الجزائر تم تأسيسها من قبل السيد إسماعيل علالي مسير الشركة تحت اسم مارت شيب هده دعوة عامة لكل الطموحين العاطلين عن العمل او الباحثين عن عمل اضافي الذين يريدون فتح محل فليكسي و لم يجد بطقات سيم فليكسي او معاناتهم مع الكراء .. للتسجيل : ادخل الى موقع : Martship املىء بيناتك كما لو انك تتسجل في اي موقع في خانة sponsor اكتب mart2ship عند تفعيل حسابك ستحصل على هدية مني او راسلني الهاتف : 0668997302 .. ... هو برنامج ربحي بعمل جماعي اتت فكرة برنامج من كثرة الحديث في مواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي حول الربح من الانترنت. وطريقة ربح هي بتكوين مجتمعك الخاص وذلك بدعوتك لأصدقائك من الجزائر وبدون شروط محددة او قيود وبعد تسجيل اصدقائك تبدأ بجمع ارباحك بحيث عندما يسجل كل شخص معك و يدفع تكاليف التسجيل تكسب مبلغاً معين. عندما يسجل احد بإسمك ستكسب 1200 دج بمجرد تسجيل اصدقائك الستة يصبح لديك في حسابك 7200دج وعندما يقوم اصدقائك 6 بتسجيل اصدقائهم 6 يصبحون 36 شخصا فيصل مستوى مجتمعك الى مستوى 2 تصبح تاخد كل شهرى 1720 دينار+هدية مستوى 5000دينار... مستوى 3-عندما يقوم اصدقائك 36 بتسجيل 6 يصبحون 216 شخصا ( 10360 دينار كل شهرا+12500 هدية مستوى) مستوى 4-عندما يقوم اصدقائك 216 بتسجيل 6 يصبحون 1296 شخصا ( 6 ملايين دينار كل شهرا+5 ملايين هدية مستوى) مستوى 5-عندما يقوم اصدقائك 1296 بتسجيل 6 يصبحون 7776 شخصا ( 37 مليون ديناركل شهرا+30 مليون هدية مستوى) مستوى 6-عندما يقوم اصدقائك 7776 بتسجيل 6 يصبحون 46656 شخصا ( 223 مليون ديناركل شهرا+100 مليون هدية مستوى) ولديها تطبيق اندرويد لتسهيل العملية ادخل ل متجر play واكتب martship او حمله من هنا Martship – Applications Android sur Google Play اشتراك سنوي لجعل حياتك أسهل حيث يجنبك مضيعة الوقت وتوفير المال الخاص: Flexy، storm، Arsili، بطاقة شحن Idoom و4G، ومكافحة الفيروسات، شراء عرض BEIN وبطاقة الاشتراك خدمات 24H / 24H و7DAYS / 7DAYS. ولكن ليس هناك فقط هذه الخدمة، لأن هذا الاشتراك يقدم لك فرصة العمر. الأعمال التجارية من دون استثمار المال، والتدريب المجاني في مجال التسويق والتنمية الشخصية لتصبح رجل أعمال ناجح . الاستفادة من هذا العرض الفريد في الجزائر والسماح قدراتك أن ترى النهار.