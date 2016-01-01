الحمد لله لأنه سهل لنا اللقاء في اللمة

وجدنا شتى أنواع من الورود المزهرة و الاشجار المثمرة و العصافير المغردة

اللمة مساحة واسعة و فسيحة حقولها خضراء و ماؤها عذب لا تقبل الا الطيبين

يذكرونك بالله يذكرونك بالصلا يذكرونك بالصلا على العدنان

يعلموك الاخلاق العالية

يأخذون بيدك لتتعلم

يفرجون عنك الهموم

يجعلونك تضحك

تسعد

تتأمل

تبكي



ستكون هنا

الأخ

او الصديق

أو المعلم

أو المتعلم

او الناصح

او المنصوح



حب في الله يوحدنا

و اللمة تجمعنا

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في خيالي دائما خيالكم

و فكري لا ينشغل الا بكم..

فوجهت كفي الى السماء داعيا لكم

ودعوت الله يا رب الجلال..

اظل اهل اللمة في الظلال

يوم لا ظلال

و ختمت دعوتي بالصلا على العدنان



الامين محمد