حب في الله يوحدنا ..

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏1 جانفي 2017 على 19:24.

  1. الامين محمد

    الامين محمد
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    مجتمع اللمة العام
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
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    الحمد لله لأنه سهل لنا اللقاء في اللمة
    وجدنا شتى أنواع من الورود المزهرة و الاشجار المثمرة و العصافير المغردة
    اللمة مساحة واسعة و فسيحة حقولها خضراء و ماؤها عذب لا تقبل الا الطيبين
    يذكرونك بالله يذكرونك بالصلا يذكرونك بالصلا على العدنان
    يعلموك الاخلاق العالية
    يأخذون بيدك لتتعلم
    يفرجون عنك الهموم
    يجعلونك تضحك
    تسعد
    تتأمل
    تبكي

    ستكون هنا
    الأخ
    او الصديق
    أو المعلم
    أو المتعلم
    او الناصح
    او المنصوح

    حب في الله يوحدنا
    و اللمة تجمعنا
    ـــــــــــــــــ
    في خيالي دائما خيالكم
    و فكري لا ينشغل الا بكم..
    فوجهت كفي الى السماء داعيا لكم
    ودعوت الله يا رب الجلال..
    اظل اهل اللمة في الظلال
    يوم لا ظلال
    و ختمت دعوتي بالصلا على العدنان

    الامين محمد
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏1 جانفي 2017 على 19:24
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    بارك الله فيك خويا امين ...
    لي عودة ان شاء الله
     
    habchisalaheddin, ‏1 جانفي 2017 على 20:03
    #2