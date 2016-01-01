أنا لست تلك

لست تلك التي ستترجاك طويلا ولا التي ستقف أمامك إن أردت الرحيل والتي ستجعل دموعها عزائك والتي ستبذل جهدها لتمنحها ولو نظرة بل أنا تلك التي ستقول لك مرحبا إن اخترتني رفيقة دربك و إن أردت الرحيل فسأشكرك ألف مرة على عدم البقاء لي كبرياء يعانق السماء وعناد ليس بك هو يبالي فالقلب الذي أحمله له كبرياء لاهو بالحب يبالي ولا بك أنت أنا تلك التي إن وجدت لها بديلا رحلت بهدوء و من دون مبررات و أعادتك غريبا كما كنت أنا تلك التي عندما تغار تبتسم في وجهك بل و قد تجعلك ترقص مع حبيبتك فكيف ستبكي على من لم يحترم حضورها قل ماشئت مغرورة متكبرة عنيدة ويسرني أن تعلم أن هذه ليست هي طباعي ولكنها طباعي معك أنت وحدك تذكر أن التي تريدها كبرياءها إما سيعجبك إن احترمتها و إما سيخذلك عندما تسيء إليها ففي لحظات الحزن و الغضب لا شيء لدي أسميه بالحب لذلك اعلم يقينا أني إن أخبرتك يوما أنك لم تعد تعنيني فأعلن انسحابك فورا لأني ببساطة أعني ما أقوله متعجرفة نعم مغرورة نعم ولكن هذه أنا مثالية في الحب و الطيبة و مثالية في الجفاء أيضا