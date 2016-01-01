عام جديد..!!

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏1 جانفي 2017 على 21:23.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    ذهب عام..

    وأقبل عام..

    وعلى السّاعات الناقصات..

    والأيام الناقصات..

    والشّهور الناقصات..

    من العمر البائس..

    أقول سلام.!

    ***

    ليت شعري..

    أين من رحلوا.؟

    بعد عمر مديد..

    وما هو بمديد.!

    وا أسفي لم يشهدوا هذا العام..

    فأين الأهل.؟

    أين الأحباب.؟

    أين الصّحاب.؟

    والله كأنّهم ما كانوا..

    لولا أن.. أقمنا لهم..

    في قلوبنا مقام..

    لحسبت أنّ وجودهم..

    طيف وأحلام..

    شملهم ربي برحمته..

    إنّه هو الغفور الرّحمنُ..

    ***

    أيها العام الجديد..

    غير فراق الأهل والأحبّة.!

    غير خيبات الأمّة.!

    هل تحمل لنا جديد.؟

    غير الأحزان.!

    والآلام.!

    والدموع.!

    والنار والحديد.!

    هل ستتفتّح زهور الأمل.؟

    في وطني الغير سعيد.!

    هل تعود البهجة مع كلّ عيد.؟

    وتصدح أفراحنا بالزغاريد.؟

    بعودة المهجّر.. والسّجين..

    واللاجئ.. والبعيد..

    ***

    هل نطمع في العيش السّعيد.؟

    ويعود الأمن إلى وطني.؟

    فلسطين..

    وسوريا..

    إلى العراق..

    وليبيا..

    وهل ستولد السعادة من جديد.؟

    في وطني اليمن السّعيد.!

    ***

    أيّها العامُ..

    أيّها المولودُ الجديد..

    هل تحمل لنا جديد.؟

    أم ستكون الثواني نفسها.؟

    والدقائق نفسها.؟

    والسّاعات نفسها.؟

    والأيام نفسها.؟

    والشهور نفسها.؟

    والأعوام نفسها.؟

    نفسها.. من جديد.؟

    وأوضاعنا المرهقة..

    نفسها.. من جديد.؟

    ***

    نسأل الله الغفور الودود..

    ذو العرش المجيد..

    أن يكون عامنا هذا..

    عام رحمة وأمن..

    وخير رغيد..
     
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    فارس البوح, ‏1 جانفي 2017 على 21:23
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    إن شاء الله تكون سنة خير ع كل المسلمين
    رغم أنه لا علاقة لنا بها لكن من باب الحساب فقط
    جميل حرفك واحساسك كالعادة صادق
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏2 جانفي 2017 على 18:37
    #2

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