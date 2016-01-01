دعاء يُذهب عن الإنسان قليل الشرك وكثيره

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏2 جانفي 2017 على 07:37.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    دعاء يُذهب عن الإنسان قليل الشرك وكثيره

    عنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ :

    انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

    فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ،

    فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : "وَهَلِ الشِّرْكُ إِلا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ "؟

    فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

    وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ، أَلا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ؟

    قَالَ : قُلِ :

    اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَم

    المصــدَرُ :
    [ رواه البخاري في الأدب المفرد (٧٣٩)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد(٥٥١) ].
     
    Ma$Ter, ‏2 جانفي 2017 على 07:37
    #1

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