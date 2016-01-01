الصلاة صلة بين العبد وربه ، وأقرب مايكون العبد إلى الله وهو ساجد ، وقبل أن تفرض الصلاة كان الصحابة إذا أرادوا شيئا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم و يطلبون منه أن يدعو الله لهم كي يحقق حاجاتهم ، فلما فرضت الصلاة قالوا قضيت حوائجكم ، فكان الواحد منهم إذا أراد شيئا ولو بسيطا يصلي ركعتين ويسأل الله حاجته . كان يقين الصحابة رضوان الله عليهم في الله عز وجل كبير جدا، فإذا دعا أحدهم الله عز وجل لا يكون عنده أدنى شك في أن الله سيستجيب دعوته . فيا عجبا لمن يترك عماد الدين ، وياعجبا لمن يعرض عن وصية رسول الله : " الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم " ...... وألف عجب من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي ...... هل فكرت في ذلك ؟ إعلم أخي وأختي أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلحت سائر أعماله وإذا فسدت فسدت سائر أعماله ..... واعلم (ي) أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة ، فمن زرع خيرا حصده ، ومن عمل شرا حصده ... فالجزاء من جنس العمل ، ولا يظلم ربك أحد . هل سألت نفسك مالفرق بين الإنسان والحيوان ............؟ الإنسان كائن عاقد بمعنى أن له عقيدة .. عقيدة التوحيد يعرف أن الغاية من هذه الحياة أكبر من مجرد الأكل والشرب والتناسل تلك زينة الحياة الدنيا وإذا اقتصر عليها استوى مع الأنعام : " إن هم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا " .. الغاية من وجود الإنسان على هذه الأرض السعيدة هي عبادة الله وتوحيده : قال تعالى: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " ..................... أخي اختي هل سبق وأن قرأت هذه الآية ؟ ........... قد يكون جوابك نعم ....لكن ............هل تأملت فيها وعرفت معناها ؟ ........ هل أدركت أن الهدف الرئيسي من وجودك في الحياة هي عبادة الله عز وجل ؟.......... هل جعلت هذا الهدف أول أهدافك أم جعلته آخرها ؟ أم هو ليس ضمن قائمة أهدافك أصلا ؟ قد يقول قائل أنا لا أنكر الصلاة ، وأحب أن أكون من المصلين ولكن نفسي والشيطان لعنه الله يتبط عزيمتي ويشغلني بأشياء أخرى ... وكلما قررت أن أصلي أحس بعجز وتعب وووووو . ودائما أقول سوف أصلي إن شاء الله وأحافظ عليها ..و لكن بعد كذا و كذا ..... أه من تسويف أبليس وتزينه للمعاصي وتبخيسه للطاعات ..... عزيزي المسلم أعرني عقلك ولو للحظة ........... هل تعرف متى سيتوفاك الله ؟.................. الجواب قطعا لا ...........ثم هل ستضمن أنك ستبقى حيا حتى تكبرفي السن وتتفرغ للعبادة ؟ أه على إبليس وكيف يلهينا بطول الأمد والأمل ..... إعلم أخي وأخيتي أن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كما أخبر بذلك الحبيب النبي صلوات الله عليه وسلام . فإلى متى التسويف ؟ إلى متى ؟ أما آن لنا أن توب لربنا ونرجع إليه ؟ أما آن لنا أن نقف وقفت محاسبة للنفس ؟ أسأل الله تعالى أن يحبب لنا الصلاة ويتبثها في قلوبنا .. وأن يرزقنا لذتها فمن ذاق لذتها محال أن يفارقها .... اللهم مقلب القلوب تبث قلوبنا على دينك ... اللهم اهدينا وثبتنا