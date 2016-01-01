اخبار الكان ...

ليكانس يعتذر عن استبعاد فيغولي و ميجاني

قال البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين إن فريقه لديه عزيمة ورغبة شديدتين في تحقيق أفضل النتائج خلال بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الجابون بين 14 كانون ثان/يناير الحالي والخامس من شباط/فبراير المقبل.

ودافع ليكنز عن قائمة الـ23 لاعبا التي اختارها للمشاركة في البطولة، مؤكدًا أنه استدعى الأفضل والأكثر جاهزية بدنيا وذهنيا من اللاعبين.

وقال ليكنز في مؤتمر صحفي: "قراراتي منطقية ، لا أجامل أحدا ولا أقدم هدايا. أتأسف كثيرا لاستبعاد سفيان فيجولي وكارل مجاني لانهما من ركائز المنتخب. أعتقد انهما ليسا جاهزين بسبب افتقادهما إيقاع المباريات".

وتابع: "غيابهما عن بطولة كأس أمم أفريقيا لا يعني استبعادهما النهائي من المنتخب ، عليهما العودة فقط للعب مع نادييهما".

وأشار إلى أن وضع حارس المرمى وهاب رايس مبولحي الذي لا يشارك مع فريقه أنطاليا سبور التركي، واستدعي مع ذلك ضمن قائمة المنتخب ، يستدعي حلا سريعا ، وأنه يسعى لمساعدته من أجل الحصول على فرصة مشاركة منتظمة على مستوى الأندية.

كذلك أوضح أن عدم استدعاء اسحاق بلفوضيل مهاجم ستاندرليج البلجيكي وياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي ، يعود لكون الأول ليس جاهزا من الناحية الذهنية ومعاناة الثاني من إصابة.

وتابع ليكنز: "لدينا الرغبة ومتعطشون لتحقيق أفضل النتائج ، سنقدم كل ما بوسعنا من أجل النجاح. نريد الفوز علي زيمبابوي في المباراة الأولى ليشكل انطلاقة جيدة".

وشدد ليكنز على أهمية المباراتين الوديتين المقررتين السبت والثلاثاء أمام موريتانيا ومالي ، على الترتيب ، من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى الجابون.





المصدر : كووورة