اخبار الكان ...

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة habchisalaheddin, 2 جانفي 2017 على 16:50.
السلام عليكم
هنا كل ما يخص الفرق المشاركة في العرس الافريقي
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مقتطفات
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نجم واحد يغيب عن غانا في الكان
اعلن أفرام جرانت، المدير الفني للمنتخب الغاني، اليوم الإثنين، القائمة المبدئية لفريقه استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق فعالياتها في الجابون منتصف الشهر الحالي.
كان كوادو أسامواه، نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي، هو النجم الوحيد الغائب عن القائمة، التي ضمت 26 لاعبا، حيث فضل اللاعب البقاء مع فريقه الذي يرغب في الفوز بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي، بعدما أفسدت الإصابات مسيرة اللاعب على مدار الموسمين الأخيرين.
وضمت القائمة 15 من بين 23 لاعبا كانوا بقائمة النجوم السوداء في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية والتي احتل فيها المنتخب الغاني المركز الثاني بعد هزيمته أمام المنتخب الإيفواري بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها غينيا الاستوائية.
ويصطحب جرانت اللاعبين إلى معسكر تدريبي في الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام قبل السفر إلى الجابون.
ويخوض المنتخب الغاني فعاليات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات أوغندا ومالي ومصر، حيث يلتقي المنتخبات الثلاثة في 17 و21 و25 يناير/ كانون الثاني الحالي على الترتيب.
المصدر : كووورة
ليكانس يعتذر عن استبعاد فيغولي و ميجاني
قال البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين إن فريقه لديه عزيمة ورغبة شديدتين في تحقيق أفضل النتائج خلال بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الجابون بين 14 كانون ثان/يناير الحالي والخامس من شباط/فبراير المقبل.
ودافع ليكنز عن قائمة الـ23 لاعبا التي اختارها للمشاركة في البطولة، مؤكدًا أنه استدعى الأفضل والأكثر جاهزية بدنيا وذهنيا من اللاعبين.
وقال ليكنز في مؤتمر صحفي: "قراراتي منطقية ، لا أجامل أحدا ولا أقدم هدايا. أتأسف كثيرا لاستبعاد سفيان فيجولي وكارل مجاني لانهما من ركائز المنتخب. أعتقد انهما ليسا جاهزين بسبب افتقادهما إيقاع المباريات".
وتابع: "غيابهما عن بطولة كأس أمم أفريقيا لا يعني استبعادهما النهائي من المنتخب ، عليهما العودة فقط للعب مع نادييهما".
وأشار إلى أن وضع حارس المرمى وهاب رايس مبولحي الذي لا يشارك مع فريقه أنطاليا سبور التركي، واستدعي مع ذلك ضمن قائمة المنتخب ، يستدعي حلا سريعا ، وأنه يسعى لمساعدته من أجل الحصول على فرصة مشاركة منتظمة على مستوى الأندية.
كذلك أوضح أن عدم استدعاء اسحاق بلفوضيل مهاجم ستاندرليج البلجيكي وياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي ، يعود لكون الأول ليس جاهزا من الناحية الذهنية ومعاناة الثاني من إصابة.
وتابع ليكنز: "لدينا الرغبة ومتعطشون لتحقيق أفضل النتائج ، سنقدم كل ما بوسعنا من أجل النجاح. نريد الفوز علي زيمبابوي في المباراة الأولى ليشكل انطلاقة جيدة".
وشدد ليكنز على أهمية المباراتين الوديتين المقررتين السبت والثلاثاء أمام موريتانيا ومالي ، على الترتيب ، من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى الجابون.
المصدر : كووورة
عندهم ملاعبيا ملاح ما نظنش يقلقهم واحد و لا زود اذا غابو
زيد التحضيرات راهي كبيرة حنا ربي يجيب الخير نلعبوا لموريتانيا
و نروحوا باردين لأنغولا
ههههههههههه
موريطانيا مع احتراماتنا ليهم
ماهمش فريق لي نعرف مستوانا معاه
ليكانس ليلة القدر طاحت عليه
ما كانش يحلم يدرب حتى نادي في القسم الثاني الجزايري لقا روجه يدرب
الجزاير
نخبرك بحاجة خويا صلاح التوانسة تخلعو كي قررنا ندير ليكنس مدرب
و قالوا ما هوش مدرب كامل و منتخب الجزايري يستحق مدرب اكبر منه
الله غالب ....راها قضية دراهم مش قضية تدريب ....
لو كان جات قضية تدريب ..كن راه حليلوزيتش يدرب هنا ..هه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).