الجزائر في الكان

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2017 على 17:07.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    السلام عليكم
    هنا كل ما يخص المنتخب الجزائري و مشاركته في كاس الامم الافريقية 2017

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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2017 على 17:07
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  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
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    سوداني يتعجب من اختيارات مدرب الجزائر

    تفاجأ الدولي الجزائري ومهاجم دينامو زغرب الكرواتي هلال العربي سوداني، لإقصاء زميليه سفيان فيجولي وكارل مجاني من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالجابون بداية من 14 يناير الجاري.

    وقال سوداني في تصريحات تلفزيونية، إنه اندهش لعدم توجيه الدعوة لفيجولي ومجاني للتواجد في قائمة 23 لاعبا التي ستدافع عن ألوان المنتخب الجزائري.

    وأضاف: "فيجولي ومجاني عنصران مهمان في المنتخب، صراحة لقد تفاجأت لعدم توجيه الدعوة لهما، لاسيما أنهما شاركا في جميع التصفيات، لكن يجب أن نحترم قرار المدرب".

    وكان البلجيكي جورج ليكنز قد أعلن القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا القادم والتي ضمت 23 لاعبا بدون سفيان فيجولي وكارل مجاني.

    وأوضح اللاعب السابق لجمعية الشلف هلال العربي سوداني، بأن الجميع يريد التألق في "كان" 2017 والذهاب إلى أبعد حد فيها.
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    الامين محمد معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2017 على 17:13
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد
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    ممتاز خويا صلاح واصل
     
    الامين محمد, ‏2 جانفي 2017 على 17:22
    #3

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