الجزائر في الكان

سوداني يتعجب من اختيارات مدرب الجزائر



تفاجأ الدولي الجزائري ومهاجم دينامو زغرب الكرواتي هلال العربي سوداني، لإقصاء زميليه سفيان فيجولي وكارل مجاني من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالجابون بداية من 14 يناير الجاري.



وقال سوداني في تصريحات تلفزيونية، إنه اندهش لعدم توجيه الدعوة لفيجولي ومجاني للتواجد في قائمة 23 لاعبا التي ستدافع عن ألوان المنتخب الجزائري.



وأضاف: "فيجولي ومجاني عنصران مهمان في المنتخب، صراحة لقد تفاجأت لعدم توجيه الدعوة لهما، لاسيما أنهما شاركا في جميع التصفيات، لكن يجب أن نحترم قرار المدرب".



وكان البلجيكي جورج ليكنز قد أعلن القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا القادم والتي ضمت 23 لاعبا بدون سفيان فيجولي وكارل مجاني.



وأوضح اللاعب السابق لجمعية الشلف هلال العربي سوداني، بأن الجميع يريد التألق في "كان" 2017 والذهاب إلى أبعد حد فيها.