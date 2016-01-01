فكرة*قبعة الابر و حاجات الخمار *



اسعد الله اوقاتكن يا فتيات



قبعة الايبانGل S ههه اVيك اس أ لا FIN

هي حاملة لمساك وايبانقل الخمار

الكثيرات منا نعاني من ضياع *لي زيبانقل * كل ما نشرو باطة ههه يتودرو مع الوقت

هذه الحاملة عل شكل قبعة منها تضعينها على طاولتك التي بها حاجاتك ومنها تحتفظين * بالمساسيك* تعك و *الايبانقل * او حتى ابر الخياطة لمن هي خياطة ^^

هاذ الموديل شفتو عند صديقتي لذلك وددت ان اصنع مثلها