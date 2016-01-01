فكرة*قبعة الابر و حاجات الخمار *

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة soumia hadj, ‏2 جانفي 2017 على 17:08.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    2,813
    الإعجابات المتلقاة:
    6,017
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سعيدة
    [​IMG]

    اسعد الله اوقاتكن يا فتيات
    [​IMG]

    قبعة الايبانGل S ههه اVيك اس أ لا FIN

    هي حاملة لمساك وايبانقل الخمار
    الكثيرات منا نعاني من ضياع *لي زيبانقل * كل ما نشرو باطة ههه يتودرو مع الوقت


    هذه الحاملة عل شكل قبعة منها تضعينها على طاولتك التي بها حاجاتك ومنها تحتفظين * بالمساسيك* تعك و *الايبانقل * او حتى ابر الخياطة لمن هي خياطة ^^
    هاذ الموديل شفتو عند صديقتي لذلك وددت ان اصنع مثلها
    اللوازم :
    قرص سي دي /CD/
    علبة تونة صغيرة اسطوانية الحجم
    قماش حسب الذوق
    خيط وابرة
    صوف
    شريط ساتان او اي شيء من ذاك القبيل / لقد استعملت شريط دانتال او لا ادذري ما اسمه هه ^^ /

    [​IMG]
    يفضل القماش يكون يشد الخيط وما يتنثرش كي تمقصيه اوك
    [​IMG]

    [​IMG]
    على بركة الله نبدأ :

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    اتمنى انها قد نالت اعجابكن يا نساء المسلمين
    في أمان الله وحفظه
    دعواتكم

     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏2 جانفي 2017 على 17:08
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,864
    الإعجابات المتلقاة:
    52,339
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    kalama/djelfa
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مع أول موضوع حصري يستحق ختم التميز لهذه السنة ^^
    ماشاءالله اختي سمية تطبيق ولااروع لفكرة مساسيك القبعة
    خرجتلك هايلة
    الف شكر على الطريقة
     
    أم ياسمينdz, ‏2 جانفي 2017 على 17:16
    #2

مشاركة هذه الصفحة