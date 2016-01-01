نَزيفُ وَطَن~





تَحَدّثَ أحَدُهُم يَومََآ فَقَآل:

وَطَنٍي يَنقُصُه الكَثٍير!

تَكَآثَفَت حَولَهُ وَسَآئٍلُ الإعلآم

سَيّدٍي أعطٍنَآ التّقرٍير!

تَظَآهَرَ بالتّأثُر. . عَن مَآذآ سَأتَكَلّم؟

اعذرُونٍي فَقَد أرهَقَنٍي التّفكٍير!

عَن شَعبٍ قٍيلَ أنّهُ سَعٍيدُُ

وَ أغلَبُهُ فَقٍير؟

أم عَن ثَرَوآتٍ تَزخَرُ بٍهَآ أرضُه

لَكٍنّ أموآلَهَآ قَيدَ التّصدٍير!

أم عَن عُلمَآءِِ خَرَجُوآ مٍنهُ سَآخٍطِينَ

لَجَؤُوآ لبٍلآدٍِ الكُفرٍ بَحثََآ عَنٍ التّقدٍير

انتَظٍرُوآ. .سأُحَدّثُكُم عَن سَنَةٍٍ جَدٍيدَةٍ بَدأت بالتّغيير

تَغيير يَنهَضُ بالوَطَن؟ صَآحُوآ

تَغييرُُ يَنهَشُ جَيب الفقير. . قَآل في زَفٍير تَحَدّثَ أحَدُهُم يَومََآ فَقَآل:يَنقُصُه الكَثٍير!تَكَآثَفَت حَولَهُ وَسَآئٍلُ الإعلآمسَيّدٍي أعطٍنَآ التّقرٍير!تَظَآهَرَ بالتّأثُر. . عَن مَآذآ سَأتَكَلّم؟اعذرُونٍي فَقَد أرهَقَنٍي التّفكٍير!عَن شَعبٍ قٍيلَ أنّهُ سَعٍيدُُوَ أغلَبُهُ فَقٍير؟أم عَن ثَرَوآتٍ تَزخَرُ بٍهَآ أرضُهلَكٍنّ أموآلَهَآ قَيدَ التّصدٍير!أم عَن عُلمَآءِِ خَرَجُوآ مٍنهُ سَآخٍطِينَلَجَؤُوآ لبٍلآدٍِ الكُفرٍ بَحثََآ عَنٍ التّقدٍيرانتَظٍرُوآ. .سأُحَدّثُكُم عَن سَنَةٍٍ جَدٍيدَةٍ بَدأت بالتّغييرتَغيير يَنهَضُ بالوَطَن؟تَغييرُُ يَنهَشُ جَيب الفقير. . قَآل في زَفٍير



تعَآلى التصفٍيق وَ الصّفير

إنّهُ أحَدُ الأبطآلٍ فٍي مآ كَآن يَروٍي

مُمَثّلُُ قَدٍيرُُ حٍينَ يَتَحَدّثُ عَنٍ الضّمير!





صَدّقُوآ المسرَحٍيّة . .تعَآلى التصفٍيق وَ الصّفيرإنّهُ أحَدُ الأبطآلٍ فٍي مآ كَآن يَروٍيمُمَثّلُُ قَدٍيرُُ حٍينَ يَتَحَدّثُ عَنٍ الضّمير!

خذو بأيدي بعضكم

توكلوا على الله القدير

سنصنع معا شعبا يحب وطنه

يحميه بدمه و عليه "يغير"

نسآء يبنين وطنهن

يرعونه كما يرعون طفلا صغير

شباب لا تغيره هجرة

لبلد يحوله من أمير لحقير

يقفون في وجه أعدائهم بقلب واحد

يمنعونهم من التشويش و التكدير

رجآل لا يغير من موقفهم موجات الأثير

يبنون بلادهم لا يدمرونه

بإشارة من عدو نائم في الحرير

يحرك ثورتنا بلوحة تحكم

و هو مستلق على سرير

ثم ينهض ضاحكا ليمسح من فمه

آثار دم شعب فقير أرغم على التغيير

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