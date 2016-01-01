نَزيفُ وَطَن~

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة Lovely ღ smile, ‏2 جانفي 2017 على 17:41.

  1. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    تَحَدّثَ أحَدُهُم يَومََآ فَقَآل:
    وَطَنٍي يَنقُصُه الكَثٍير!
    تَكَآثَفَت حَولَهُ وَسَآئٍلُ الإعلآم
    سَيّدٍي أعطٍنَآ التّقرٍير!
    تَظَآهَرَ بالتّأثُر. . عَن مَآذآ سَأتَكَلّم؟
    اعذرُونٍي فَقَد أرهَقَنٍي التّفكٍير!
    عَن شَعبٍ قٍيلَ أنّهُ سَعٍيدُُ
    وَ أغلَبُهُ فَقٍير؟
    أم عَن ثَرَوآتٍ تَزخَرُ بٍهَآ أرضُه
    لَكٍنّ أموآلَهَآ قَيدَ التّصدٍير!
    أم عَن عُلمَآءِِ خَرَجُوآ مٍنهُ سَآخٍطِينَ
    لَجَؤُوآ لبٍلآدٍِ الكُفرٍ بَحثََآ عَنٍ التّقدٍير
    انتَظٍرُوآ. .سأُحَدّثُكُم عَن سَنَةٍٍ جَدٍيدَةٍ بَدأت بالتّغيير
    تَغيير يَنهَضُ بالوَطَن؟صَآحُوآ
    تَغييرُُ يَنهَشُ جَيب الفقير. . قَآل في زَفٍير
    صَدّقُوآ المسرَحٍيّة . .
    تعَآلى التصفٍيق وَ الصّفير
    إنّهُ أحَدُ الأبطآلٍ فٍي مآ كَآن يَروٍي
    مُمَثّلُُ قَدٍيرُُ حٍينَ يَتَحَدّثُ عَنٍ الضّمير!

    [​IMG]
    خذو بأيدي بعضكم
    توكلوا على الله القدير
    سنصنع معا شعبا يحب وطنه
    يحميه بدمه و عليه "يغير"
    نسآء يبنين وطنهن
    يرعونه كما يرعون طفلا صغير
    شباب لا تغيره هجرة
    لبلد يحوله من أمير لحقير
    يقفون في وجه أعدائهم بقلب واحد
    يمنعونهم من التشويش و التكدير
    رجآل لا يغير من موقفهم موجات الأثير
    يبنون بلادهم لا يدمرونه
    بإشارة من عدو نائم في الحرير
    يحرك ثورتنا بلوحة تحكم
    و هو مستلق على سرير
    ثم ينهض ضاحكا ليمسح من فمه
    آثار دم شعب فقير أرغم على التغيير
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏2 جانفي 2017 على 17:46
    حكاية قمر, العَنْقَاءُ و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏2 جانفي 2017 على 17:41
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    يعجبني هذا القلم حين يكتب عن مشاعر الحب
    ويعجبني أكثر حين يكتب عن الوطن !
    هذا الوطن الذي تكالبت الأعين من حوله
    يريدون نهشه
    يريدون أن ينهض ويثور شعبه !
    يريدون الثورة ويريدوننا أن نعود الى سنوات الدمّ والفتن !
    بلادنا عاالية وشعبنا غالي
    حفظها الله لنا من كل سوء
    أول موضوع يختم بختم التميز لهذه السنة
    بوركت أستاذة.
     
    أم ياسمينdz, ‏2 جانفي 2017 على 17:51
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    أنتِ أيتها الجميلة
    هل لي أن أهمس لكِ هذا أجمل ما قرأت لكِ
    أعجبني فيه كل شيء من معنى ومبنى
    و يا
    أسفي ع أوطاننا مزقوها كما تمزق الكلاب الجثث !
    تستحقين الختم.
     
    حكاية قمر, ‏2 جانفي 2017 على 18:44
    #3

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