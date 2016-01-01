هل يجوز للزوج أن يدعو على زوجته إذا لم تفعل له شيء؟



#السؤال:



هل يجوز للزوج أن يدعو على زوجته إذا لم تفعل له شيء؟





▪️جواب الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله:





لا، أين الأخلاق؟!

أين الأخلاق؟

أين الصبر أين التَّحمُّل؟!!



↙️من ينظف فراشك؟

↙️من يطبخ غذاءك؟؟

↙️من يغسل لباسك؟

↙️من يهيئ مكانك؟؟



⬅️من الذي ينتظرك تذهب إليه في البيت؟؟

⬅️ويبتسم في مقدمك؟



من الذي تستمتع بشهوتك؟

من الذي..؟؟



⏪أشياء كثيرة.



⤵️إذن كل الجواب:



زوجتي، زوجتي، زوجتي..



↙️إذن ربما يحصل خطأ، لكن لا يصلح أن تصلح الخطأ بالدعاء والخطأ!

⬅️ لا تدعو عليها، أدع لها؛

إذا أساءت تذكر خيرها الكثير الذي فعلته فهذا يشفع له.

⁉️هل هناك بيت يخلو من المشاكل؟!!

↙️أبدا؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل هذا عنده

كذلكِ أنتِ يا بنتي يحصل من زوجك بعض المشاكل فلا تدعين عليه، تحملي واصبري.



أريد كذا

افعل لي كذا

اشتري لي كذا،

اصنع لي كذا... طلبات كثيرة!



✍ اختصارًا :

الحياة تحلوا بالتحمل والصبر

وهذه المشاكل مثل الملح في الطعام؛ لا يمكن أن تكون الحياة كلها رومنسية ما فيها ملح!

وينبغي أن لا يزيد الملح.



يا أيها المتزوجون، لا يسمعكم #العزاب فيكرهون #الزواج!

الجانب #المشرق كثير جدًا في الزواج #فأظهروه. ​