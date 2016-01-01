هذا هو حالنا

الإحتفال برأس السنة الميلادية

الإحتفال برأس السنة الميلادية أو ما يُسمى بـ : الريفيـــــــــــــــون

بالرغم من أنّنا نُدرك ونعـلم عدم جواز ومشروعية الإحتفال بما يسمى الريفيون بنسبة قد تكاد تصـل للمئة بالمئة ،إلا أننا أصبحنا السـّباقين إليه ..

لــكن تُرى أين يكمن الخلل؟؟

هل في كونه مناسبة الترفيه عن النفس ؟

أم أنه عيد كالأعياد التي أصبحت تملئ رزنامة السنة ؟أم ماذا؟

لكن الغريب فيه فقد أصبح بعض الناس يسافر ويهاجر إلى بلدان الكفر من أجل مشاركتهم فجورهم وأفراحهم وتأييدهم لكفرهم وفسقهم من تناول وتعاطي ما حرّم الله ، ثم يرجع إلى بلده ويتباهى بمغامراته وبعد شهرونصف من ذلك يستقبل عيدا آخر مايسمى بعيد الحب ليكشف المستور ويُبيح المحضور ..

أنا بدوري أرى ذلك ضعف إيمان في البعد عن الله وضعف شخصية ..​