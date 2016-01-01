المثالية والتصنع في المنتديات

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Abd Ellatif erti, ‏3 جانفي 2017 على 13:05.

  1. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو منتسِب ::

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    العالم الأفتراضي
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    فنحن هنا نتعامل مع أجناس لا نعرف منها إلا الأسماء والمعرفات وألقاب وهمية. ,
    فالهدف من تواجد هذه المعرفات في هذه المنتديات هو الحصول على المعلومات والإفادة والاستفادة وقضاء وقت الفراغ بالمتعة والفائدة وقد تتكون أخوة صادقة ومحبة بين هذه المعرفات لأنهم أصبحوا أشبه بأسرة مصغرة
    . لكن البعض ليس هدفه الإفادة والاستفادة من الآخرين فهو يهدف أن يكون في المقدمة دوماً, فتجد البعض يظهر بمظهر نقي لا تشوبه شائبة , وهو في موضع الصواب دائماً ولايقترب منه الخطأ , فيظهر دائماً بمظهر اللبيب الفطين الذكي , فيحاول ايهام بقية الأعضاء بغطاء وهمي وهو المثالية الزائفة والطبع المصطنع , لأهداف بنفسه , فنحن في عالم غامض لانعرف من هذا ولا من ذاك ولكن نعرف جودة مداد أقلامنا ومدى تعبيرها عن أشخاصنا , فهؤلاء الذين يحاولون اصطناع المثالية والتطبع الزائف , يجهلون بأن هذا القلم نحن من نسيره وإن هذا القلم سرعان ماقد ينقلب على صاحبه في موضع ما ويفضح هذه المثالية الزائفة والطبع المصطنع عاجلاً أو آجلا.

    في رآيكم :
    ما أسباب المثالية الزائفة والطبع المصطنع بالمنتديات ؟؟
    منقول
     
    Abd Ellatif erti, ‏3 جانفي 2017 على 13:05
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
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    السلام عليكم
    موضوع هام
    لكم ..صراحة ..لم افهم الهدف منه ....صحيح ان هناك من يسطنع المثالية
    و الجميع يحاول ان يظهر بالمظهر الحسن
    اذا حسب رايك ...هل من المعقول ان ان يحاول شخص الظهور بمظهر سيء ...؟؟؟
    كيف ؟؟؟ هذا لا يعقل ...
    واصلا ..المنتديات و مواقع التواصل الاجتماعي عموما ..ماهي الا منابر لتبادل الفائدة و الافكار البناءة
    ...
    لذاك ارى ان سؤالك لن يلقى جوابا كافيا
    تقبل رايي المتواضع
    و
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏3 جانفي 2017 على 13:10
    #2
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نقل مفيد.
    فى موازينكم.
    ومجمل خلاصة القول
    أننا أمرنا أن نحكم على الظاهر والله هو من يتولى السرائر.
    فالمؤمن الصادق والصدوق.
    هو من يتحرى الصدق فى اقواله وحركاته وسكناته.
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    (منير), ‏3 جانفي 2017 على 14:59
    #3

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