المثالية والتصنع في المنتديات

العالم الأفتراضي عالم مليئ بالعجائب والغرائب خاصة في المنتديات ومواقع التواصل الإجتماعية فنحن هنا نتعامل مع أجناس لا نعرف منها إلا الأسماء والمعرفات وألقاب وهمية. , فالهدف من تواجد هذه المعرفات في هذه المنتديات هو الحصول على المعلومات والإفادة والاستفادة وقضاء وقت الفراغ بالمتعة والفائدة وقد تتكون أخوة صادقة ومحبة بين هذه المعرفات لأنهم أصبحوا أشبه بأسرة مصغرة . لكن البعض ليس هدفه الإفادة والاستفادة من الآخرين فهو يهدف أن يكون في المقدمة دوماً, فتجد البعض يظهر بمظهر نقي لا تشوبه شائبة , وهو في موضع الصواب دائماً ولايقترب منه الخطأ , فيظهر دائماً بمظهر اللبيب الفطين الذكي , فيحاول ايهام بقية الأعضاء بغطاء وهمي وهو المثالية الزائفة والطبع المصطنع , لأهداف بنفسه , فنحن في عالم غامض لانعرف من هذا ولا من ذاك ولكن نعرف جودة مداد أقلامنا ومدى تعبيرها عن أشخاصنا , فهؤلاء الذين يحاولون اصطناع المثالية والتطبع الزائف , يجهلون بأن هذا القلم نحن من نسيره وإن هذا القلم سرعان ماقد ينقلب على صاحبه في موضع ما ويفضح هذه المثالية الزائفة والطبع المصطنع عاجلاً أو آجلا. في رآيكم : ما أسباب المثالية الزائفة والطبع المصطنع بالمنتديات ؟؟ منقول