المثالية والتصنع في المنتديات

السلام عليكم

موضوع هام

لكم ..صراحة ..لم افهم الهدف منه ....صحيح ان هناك من يسطنع المثالية

و الجميع يحاول ان يظهر بالمظهر الحسن

اذا حسب رايك ...هل من المعقول ان ان يحاول شخص الظهور بمظهر سيء ...؟؟؟

كيف ؟؟؟ هذا لا يعقل ...

واصلا ..المنتديات و مواقع التواصل الاجتماعي عموما ..ماهي الا منابر لتبادل الفائدة و الافكار البناءة

...

لذاك ارى ان سؤالك لن يلقى جوابا كافيا

تقبل رايي المتواضع

و

شكرا ​