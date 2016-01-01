طموحاتي كبيرة...و لكن

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة ربى86, ‏3 جانفي 2017 على 21:59.

  1. ربى86

    ربى86 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم اعضاء المنتدى الشيق
    من اكبر الدوافع التى جعلتني اسجل في هدا المنتدى هو ان اتكلم بكل حرية ..و بدون قيود ...
    اشعر اني ضائعة و مستقبلي المهنى ايضا ...
    لطالما كنت طالبه مجتهدة مند الصغر حتى الجامعة ...تحصلت على الباكالوريا بتقدير ..و كان حلمي الطب كاي تلميد مجتهد ..الا اني غيرت رايي و سجلت صيدلة ...درست و سهرت الليالى و كنت من الاوليين ..حتى تحصلت على دبلوم دكتور في الصيدلة ...
    بعد 3 اشهر بحثت عن العمل فاشتغلت صيدلانية مساعدة في احدى الصيدليات لمدة عامين ...الى ان تزوجت ثم تركت ...في داك الوقت اجتزت الكثير من المسابقات لكني لا انجح بدافع اني لا املك الخبرة عند الدولههه ...فمالي افعل ..سجلت في المستشفى بعقد الضمان الاجتماعي 9000دج بالرغم من اني كنت رافضة للفكرة ..لكي رضيت بالامر الواقع ...
    الان عقدي على انتهاء و مع زمن التقشف لم تثمر تجربتي بالفوز بمنصب في المستشفى ...كدلك الاعتماد ..اصبحت ارى فتح صيدليتي بعيييد كل البعد في زمن صحاب الرشوة و الشكارة ...
    مالي افعل و انا على بعد ثلاثة اشهر عن البطالة ..
    هل هو جزاء متفوقي الجزائر الحبيبة ...لطالما الاساتدة يصفوننا بنخبة المجتمع ...لا يا استادي نحن في زمن الجهلاء واصحاب الكتاف ...
     
    الامين محمد معجب بهذا.
    ربى86, ‏3 جانفي 2017 على 21:59
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
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    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك     طاقم المشرفين

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    الامين محمد, ‏4 جانفي 2017 على 15:20
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    لايضيع حق وراه مطالب ..
    استمري بطلب حقوقك المشروعه وستنجحي بالنهايه
    نصيحتي لاتستسلمي لواقع هم يريدوه بل نافحي دون حقوقك وحقك بالعيش الكريم ...
    وفقك الله ...
     
    aljentel, ‏4 جانفي 2017 على 15:25
    #3

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