بروبلام تاع تتوسويس-تابع لسلسلة توسويس ماشي

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏4 جانفي 2017 على 01:46.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    واش راكم وواين راكم ؟
    زيكم حرقتو للبلدان وانا لاخبر !

    هههه موسوسة متلومونيش
    [​IMG]
    وديجا متسالونش جيت نكمل على سلسلة التوسويس لي بداها مالك افندي [​IMG]
    جيت نحكي على الناس لي موسوسين بناس
    meme تكون قطعت علاقتك بيهم
    هوما لالا يجورجيو عليك لآخر نفس عندهم
    وبيان سير كيما يوصلولكش في الواقع يجريو للسي فلان خونا هزاز لخبار سموه الفايس بووك بيك
    المشكل انت ماش حاطهم في بالك
    تنشر حاجة اك عليا بالسيف لاعلينا
    نحكيلكم على ارنوب story
    هاهاها عندك تتوسوس ياحكيم story وتقولي اكي عليا بالسيف هههه
    والله مادرت عليك لاجورج خاطيني انا
    [​IMG]خدمتي نصيد الارانب برك
    لاعلينا
    هاذي وحدة نعرفها قطعت معاها علاقتي كيما يقولك المثل الباب لي يجيك منو الريح سدو واستريح
    بنت خالتي حطت فوطو تاع ارنب في صفحتها علقتلها عليها
    بضحكة قامت على راسنا حرب ومافضت
    [​IMG]
    المخلوقة هاذي لي اصلا ماشها صديقة معانا لا في الخيال ولا فيا لواقع
    كانت تجورجي طول الوقت هههه
    ووقت لي شافت صورة الارنب
    تفكرت انو في قديم الزمان كي كانت صغيرة يسموها االارنب
    وياتاري قرات النقص وتوسوسوت
    وتحسب صورة الارنب ليها وموجهة ليها !!
    اختشي يابنت الناس اقلعتك من لاميموار
    من زماااااان
    [​IMG]
    خلونا منها وحكاية اخرى تقولك
    كاين لي تتبسم في وجهو يتوسوس !!
    وكاين لي يشوفك تضحك يقولك اك عليا !
    وكاين لي تدور وجهك يقولك اك تشنف عليا !!
    يدخلو في نية العبد ويلفقولك تهم ماصراتش

    من انتم هل انتم بشر ولاارانب ههههههههههههه
    تأرنبت ومابقى فيا عقل
    فلتتأرنب اللمة كلها اذن ...

    لي ميجيبليش كيلو زروديا منسحقوش يرد في الموضوع

    [​IMG]
    سلام






     
    أم ياسمينdz, ‏4 جانفي 2017 على 01:46
    #1

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