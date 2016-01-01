بروبلام تاع تتوسويس-تابع لسلسلة توسويس ماشي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واش راكم وواين راكم ؟ زيكم حرقتو للبلدان وانا لاخبر ! هههه موسوسة متلومونيش وديجا متسالونش جيت نكمل على سلسلة التوسويس لي بداها مالك افندي جيت نحكي على الناس لي موسوسين بناس meme تكون قطعت علاقتك بيهم هوما لالا يجورجيو عليك لآخر نفس عندهم وبيان سير كيما يوصلولكش في الواقع يجريو للسي فلان خونا هزاز لخبار سموه الفايس بووك بيك المشكل انت ماش حاطهم في بالك تنشر حاجة اك عليا بالسيف لاعلينا نحكيلكم على ارنوب story هاهاها عندك تتوسوس ياحكيم story وتقولي اكي عليا بالسيف هههه والله مادرت عليك لاجورج خاطيني انا خدمتي نصيد الارانب برك لاعلينا هاذي وحدة نعرفها قطعت معاها علاقتي كيما يقولك المثل الباب لي يجيك منو الريح سدو واستريح بنت خالتي حطت فوطو تاع ارنب في صفحتها علقتلها عليها بضحكة قامت على راسنا حرب ومافضت المخلوقة هاذي لي اصلا ماشها صديقة معانا لا في الخيال ولا فيا لواقع كانت تجورجي طول الوقت هههه ووقت لي شافت صورة الارنب تفكرت انو في قديم الزمان كي كانت صغيرة يسموها االارنب وياتاري قرات النقص وتوسوسوت وتحسب صورة الارنب ليها وموجهة ليها !! اختشي يابنت الناس اقلعتك من لاميموار من زماااااان خلونا منها وحكاية اخرى تقولك كاين لي تتبسم في وجهو يتوسوس !! وكاين لي يشوفك تضحك يقولك اك عليا ! وكاين لي تدور وجهك يقولك اك تشنف عليا !! يدخلو في نية العبد ويلفقولك تهم ماصراتش من انتم هل انتم بشر ولاارانب ههههههههههههه تأرنبت ومابقى فيا عقل فلتتأرنب اللمة كلها اذن ... لي ميجيبليش كيلو زروديا منسحقوش يرد في الموضوع سلام