⛳️ *الغيبة عند السلف* ♻️ عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه- أنَّه مرَّ على بغلٍ ميِّت ، فقال لبعض أصحابه: ( لأنْ يأكل الرَّجل من هذا حتَّى يملأ بطنه ؛ خيرٌ له من أنْ يأكل لحم رجل مسلم! ) [ الترغيب والترهيب للمنذري (٣/٣٢٩) ]. ♻️ وقال محمد بن سيرين - رحمه الله - : ( إنَّ أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس ) [ المجالسة وجواهر العلم (٦/٨٦) ]. ♻️وقال أبو عاصم رحمه الله : ( ما اغتبت أحدًا منذ عَلِمتُ أن الغيبة تضرُّ بأهلها ! ) [ التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني (٨٣) ] ♻️ وقال ابن المبارك رحمه الله : ( لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والديَّ لأنَّهما أحق بحسناتي ) [ شرح البخاري لابن بطال (٩/٢٤٥) ]