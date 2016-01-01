⛳️ *الغيبة عند السلف*

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏4 جانفي 2017 على 07:17.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    ⛳️ *الغيبة عند السلف*

    ♻️ عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه-
    أنَّه مرَّ على بغلٍ ميِّت ، فقال لبعض أصحابه:
    ( لأنْ يأكل الرَّجل من هذا حتَّى يملأ بطنه ؛ خيرٌ له من أنْ يأكل لحم رجل مسلم! )
    [ الترغيب والترهيب
    للمنذري (٣/٣٢٩) ].
    ♻️ وقال محمد بن سيرين - رحمه الله - :
    ( إنَّ أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس )
    [ المجالسة وجواهر العلم (٦/٨٦) ].
    ♻️وقال أبو عاصم رحمه الله :
    ( ما اغتبت أحدًا منذ عَلِمتُ أن الغيبة تضرُّ بأهلها ! )
    [ التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني (٨٣) ]
    ♻️ وقال ابن المبارك رحمه الله :
    ( لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والديَّ لأنَّهما أحق بحسناتي )
    [ شرح البخاري لابن بطال (٩/٢٤٥) ]
     
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    Ma$Ter, ‏4 جانفي 2017 على 07:17
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    باركَ الله فيك
    نفع الله بك
     
    العَنْقَاءُ, ‏4 جانفي 2017 على 07:22
    #2

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