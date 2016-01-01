⛳️ *الغيبة عند السلف*



♻️ عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه-

أنَّه مرَّ على بغلٍ ميِّت ، فقال لبعض أصحابه:

( لأنْ يأكل الرَّجل من هذا حتَّى يملأ بطنه ؛ خيرٌ له من أنْ يأكل لحم رجل مسلم! )

[ الترغيب والترهيب

للمنذري (٣/٣٢٩) ].

♻️ وقال محمد بن سيرين - رحمه الله - :

( إنَّ أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس )

[ المجالسة وجواهر العلم (٦/٨٦) ].

♻️وقال أبو عاصم رحمه الله :

( ما اغتبت أحدًا منذ عَلِمتُ أن الغيبة تضرُّ بأهلها ! )

[ التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني (٨٣) ]

♻️ وقال ابن المبارك رحمه الله :

( لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والديَّ لأنَّهما أحق بحسناتي )

[ شرح البخاري لابن بطال (٩/٢٤٥) ]

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