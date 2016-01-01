استفسارات عن الحمل

الموضوع في 'ركن الصحة النسائية' نشر بواسطة امل جديد, 4 جانفي 2017 على 10:22.
اريد ان اعرف عن هرمون hcg معلومات عنه وهل يمكن ان هبط بعد ايام من النحليل الاول
هل من مجيب من فضلكم
ما هو تحليل B-HCG
ما هو هرمون الحمل
هرمون HCG أو هرمون الغدد التناسلية المشيمية و هو الهرمون الذي يتم يتم انتاجه بشكل طبيعي في وقت مبكر من الحمل أي وقت حدوث الحمل عندما تتكون المشيمة في الرحم لذلك يعتبر هرمون HCG هو علامة موثوقة من الحمل. يحافظ هذا الهرمون على إنتاج البروجسترون من المبيض ويساعد على زرع الجنين في الرحم. هرمون HCG الغدد التناسلية المشيمية و هو هرمون تنتجه الخلايا التي تحيط بالجنين البشري المتزايد. وتسمى هذه الخلايا خلايا الأرومة الغاذية وسوف تذهب في نهاية المطاف إلى تشكيل المشيمة. يمكن الكشف عن هرمون HCG موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية في البول من 7-9 يوم بعد الإخصاب وهو وصفة في اختبارات الحمل في المستشفى. خلال الدورة الشهرية عندما تخرج البويضة من المبيض في الإباضة فإن بقايا جراب المبيض المغلقة التي في البويضة تشكل غدة المبيض جديدة تسمى الجسم الأصفر الذي ينتج هرمون البروجسترون ، تبقى البويضة غير مخصبة في المبيض هنا الجسم الأصفر يتوقف عن إنتاج هرمون البروجسترون. في حالة أن يتم تخصيب البويضة بواسطة الحيوانات المنوية وتصور الجنين فمن الأهمية أن يستمر الجسم الأصفر لإنتاج البروجسترون حتى يتم تأسيس المشيمة ، و من المشيمة ثم تتولى إنتاج البروجسترون هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية الجنينية هو الهرمون الذي يضمن استمرار الجسم الأصفر لإنتاج البروجسترون طوال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. فضلا عن الحفاظ على إنتاج البروجسترون من المبيض قد يكون هرمون HCG موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية أيضا أن يلعب دورا في التأكد من بطانة الرحم هو على استعداد لاستقبال زرع الجنين. وقد أشارت الدراسات الحديثة أن هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية هرمون HCG قد يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الرحم وأن تشارك في إعادة تشكيل بطانة الرحم استعدادا لزرع الجنين. و ينتج هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية الجنينية هرمون HCG من قبل خلايا الأرومة الغاذية التي تحيط بالجنين النامي في حوالي اليوم الخامس من الحمل ، وكمية هرمون HCG في مجرى الدم يتضاعف كل 2-3 أيام وتطور الجنين والمشيمة تستمر، ومستويات الذروة في حوالي ستة أسابيع من الحمل بعد هذه الذروة، ومستويات هرمون HCG على الرغم من أنها لا تزال تظهر طوال فترة إنشاء المشيمة و بمجرد إنشاء المشيمة يصبح لم يعد مطلوبا المصدر الرئيسي لإنتاج البروجسترون في حوالي الأسبوع الثاني عشر من الحمل . إذا كان هناك مستوى عالي من هرمون HCG في الجسم يمكن القول ليس هناك أدلة قوية على أن المستويات العالية من هرمون HCG له عواقب سلبية. حيث أنّ المستويات العالية من هرمون HCG نادرة جداً ولكن يمكن أن تشير إلى فرط انتشار المشيمة و يشار إليه أيضاً بإسم الشامات عداري الشكل أو الحمل المولي التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان في بعض الحالات. اذا كان مستوى هرمون HCG منخفض يمكن أن يشير إلى عدم الحمل. وكثيرا ما لوحظ إنخفاض مستويات موجهة هرمون HCG في حالات الحمل خارج الرحم حيث يزرع الجنين خارج الرحم أو في حالات الإجهاض.
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