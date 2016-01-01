دوبارة حمص

الطريقة في الليل نغسل الحمص ونشمخو في ماء دافئ وساشي خميرة حلويات ونغطيه في الصباح نصفيه في كسكاس ونحطو في لاكوكوط ونعمر عليه الماء عادي ونحطو فوق النار كي يبدى يغلي نحي لكشاكش لي تطلع ونوجد الثوم مدروس مع الملح وضيفو عليه نزيد مغرف صغيرة راس الحانوت وقليل من الزيت وورقة ولا زوج بوفجوخ ونغلق عليه واحد الساعة على نار قليلة حتان يطيب نكون وجدت الدرسة كالاتي نقشر زوج حبات طماطم ونرحيها ولا نرابيها نحطها في وعاء ونضيف طماطم مصبرة كمون اخضر فلفل اخضر مقطع رقيق دبشة مقطعة رقيق هريسة شوي ملح وخلاص هي الوصفة الاساسية كي تجي تسقي تحطي شوي من هذا الخليط في بول اوطبسي وتحطي عليه الحمص سخون مع شوي مرق وتخلطي وديري زيت الزيتون وطرونش قارص لكن انا ندير طريقتي الخاصة والسهلة والنتيجة كيف كيف كي تجمل العايلة باش نتغداو نسخن الحمص حتى الغليان ونلوح الدرسة مرة وحدة يهز الغلوة ونطفي ونضيف شوي زيت في الاخير وهذا السر تاع الدوبارة اذا ضفتي الزيت في الاول تصبح مرق حمص ونسقي لولاد ولي يحب زيت الزيتون يدير ولي يحب الحار اكثر يزيد كل واحد واش ياكل مع طرونش قارص طبعا ملاحظة اذا لقيتي الحمص موش خاثر وحبيتيه اكثر خثورة هزي شوي في طبسي امرسيه بفرشيطة ورجعيه للمرق تاع الحمص الكتيبة بزاف لكن الطريقة سهلة حبيت يكون الشرح وافي إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. والحمد لله رب العالمين