فطير بالقمح والشّعير صحّية ولذيذة

موضوعي اليوم جدّ بسيط ، هو في الحقيقة دينٌ عليّ أكثر منه رغبة في طرح موضوع ، لأنّه كما سبق وقلت سهل وبسيط من منّا لا يعرف خبز فطير مع حليب الصباح ، ولأجل صحّتنا ولمن يتّبعون حمية من الأفضل لو يكون بدقيق القمح الكامل أو بدقيق الشّعير لما فيهما من فوائد ، ضف إليها زيت زيتون بكر سيكون المذاق رائع وصحي في نفس الوقت الطّريقة عاديّة جدّا قليل من الدّقيق سواءا شعير أو قمح ، لوحده أو إن أردت أضيفي القليل من الفرينة ورشّة ملح وقليل من الزّيت زيتون حسب الرّغبة أنا لا أكثر منها بطلب من أبو يوسف ، بعدها نلمّها بالماء الشّعير يشرب بسرعة عكس القمح لذا علينا مراعاة كمية الماء حسب نوع الدّقيق ، نشكلّها ونقرّصها أيضاً حسب الرّغبة هناك من يفضّلها رفيعة وهناك من يفضّلها العكس ونطيبوها عادي في الطّاجين أترككم مع الصّور للتّوضيح إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. وهذه صورة لفطير الشّعير مغموسة في زيت الزّيتون صحّية وتلائم فصل الشّتاء ، أعتذر على رداءة الصّورة إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. صحيح هو موضوع بسيط ، ولكن صدقاً ليس هناك أحسن من الفطير لحليب الصّباح ، أحسن من الحلويّات والمعجّنات الثّقيلة دمتم في رعاية اللّه وشكرا مسبقاً لكلّ من زار الموضوع مشاركاً أو مارّاً فقط