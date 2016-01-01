فطير بالقمح والشّعير صحّية ولذيذة

الموضوع في 'ركن السندويشات والمعجنات والمخبوزات' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏4 جانفي 2017 على 11:28.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

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    موضوعي اليوم جدّ بسيط ، هو في الحقيقة دينٌ عليّ أكثر منه رغبة في طرح موضوع ، لأنّه كما سبق وقلت سهل وبسيط

    من منّا لا يعرف خبز فطير مع حليب الصباح ، ولأجل صحّتنا ولمن يتّبعون حمية من الأفضل لو يكون بدقيق القمح الكامل أو بدقيق الشّعير لما فيهما من فوائد ، ضف إليها زيت زيتون بكر سيكون المذاق رائع وصحي في نفس الوقت

    الطّريقة عاديّة جدّا
    قليل من الدّقيق سواءا شعير أو قمح ، لوحده أو إن أردت أضيفي القليل من الفرينة ورشّة ملح وقليل من الزّيت زيتون حسب الرّغبة أنا لا أكثر منها بطلب من أبو يوسف ، بعدها نلمّها بالماء
    الشّعير يشرب بسرعة عكس القمح لذا علينا مراعاة كمية الماء حسب نوع الدّقيق ، نشكلّها ونقرّصها أيضاً حسب الرّغبة هناك من يفضّلها رفيعة وهناك من يفضّلها العكس ونطيبوها عادي في الطّاجين

    أترككم مع الصّور للتّوضيح

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    وهذه صورة لفطير الشّعير مغموسة في زيت الزّيتون صحّية وتلائم فصل الشّتاء ، أعتذر على رداءة الصّورة

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    صحيح هو موضوع بسيط ، ولكن صدقاً ليس هناك أحسن من الفطير لحليب الصّباح ، أحسن من الحلويّات والمعجّنات الثّقيلة

    دمتم في رعاية اللّه وشكرا مسبقاً لكلّ من زار الموضوع مشاركاً أو مارّاً فقط
     
    وردة فواحة, ‏4 جانفي 2017 على 11:28
    #1

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