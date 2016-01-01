ادعو لجدتي {إنا لله وإنا اليه لراجعون}

ادعو لجدتي بالرحمة اللهم انس وحشتها في قبرها و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة و نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس و اغسلها بالماء و ارزق اللهــم اغفر لها وأرحمها وعافها وأعفو عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . اللهــم جازها بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفرانا . اللهــم تقبل منها القليل وتجاوز عن التقصير اللهم زد في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها اللهــم آنس وحشتها ونفس كربتها ونور مرقدها وعطر مشهدها وأطب مضجعها. اللهــم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرةً من حفر النيران . اللهــم أفسح لها في قبره ونور لها فيه . إنا لله وإنا إليه راجعون .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواتكم لها بالرحمة