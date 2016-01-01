ادعو لجدتي {إنا لله وإنا اليه لراجعون}

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة الحلم الوردي, ‏4 جانفي 2017 على 14:22.

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  1. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    ادعو لجدتي بالرحمة
    اللهم انس وحشتها في قبرها و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة
    و نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
    و اغسلها بالماء و ارزق
    اللهــم اغفر لها وأرحمها وعافها وأعفو عنها وأكرم نزلها
    ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب
    والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .
    اللهــم جازها بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفرانا .
    اللهــم تقبل منها القليل وتجاوز عن التقصير اللهم زد في حسناتها
    وتجاوز عن سيئاتها
    اللهــم آنس وحشتها ونفس كربتها ونور مرقدها وعطر مشهدها
    وأطب مضجعها.
    اللهــم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرةً من حفر النيران .
    اللهــم أفسح لها في قبره ونور لها فيه .
    إنا لله وإنا إليه راجعون ..
    ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    دعواتكم لها بالرحمة
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏4 جانفي 2017 على 14:22
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
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    السلام عليك
    عظم الله أجركم
    ربي يرحمها ويوسع عليها
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏4 جانفي 2017 على 14:37
    #2
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا لله وانا اليه راجعون
    عظم الله اجركم.
    وغفر لموتاكم.
    نعم اليوم نعزى فيمن افتقدناه
    وغذا لاندرى من سيدعو معنا بالمغرفة والرحمة
    اذا رحلنا من هذه الحياة.
    فاللهم انهج بنا نهج السعداء.
    وختم لنا ختمة الشهداء
    وتوفنا اليك وانت راض عنا
    غير غضبان
    واذا أردت لعبادك فتنة
    فاقبضنا إليك
    غير مفتونين
     
    (منير), ‏4 جانفي 2017 على 14:41
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه
    عظم الله أجركم اختي ملاك
    اللهم أسكنها فسيح جناتك
    اللهم اعفوا عنها واغفر لها
    إِنْ شَاْءَ اللَّه ربي يصبركم اختي
     
    yaso ياسمين, ‏4 جانفي 2017 على 14:43
    #4
  5. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    انا الله وانا اليه راجعون ، عظم الله اجركم وربي يرحمها ويغفر لها ويجعلها من الفائزين بالجنة.
     
    Fethi.dz, ‏4 جانفي 2017 على 14:45
    #5
  6. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    انا لله و انا اليه راجعون
    عظم الله أجركم
    ربي يرحمها و يغفرلها و يسكنها فسيح جناته
    و ربي يصبركم
     
    sozy, ‏4 جانفي 2017 على 14:48
    #6

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