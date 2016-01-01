ناقة الشوق

الموضوع في 'منتدى التصميم ثلاثي الأبعاد [3D]' نشر بواسطة Nacer Eddine 2012, ‏4 جانفي 2017 على 16:06.

  1. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    ناقة الشوق

    بإستخدام التيراجن و الأيكلون و الأفتر أفكس
    قمت بتصميم و تركيب هذا الفيديو في يوم واحد
    كان بإمكاني إتقان بعض اللقطات
    ولكن نحن في منتدى ولهذا لا أدقق ولا أفصل
    ولكن لو فيه دعم هنا سيكون أمر آخر
    إدفع لتشاهد أحسن وأميز هههههه

    المهم

    إليكم الكلمات و الشريط

    ناقة الشوق


    سري لديها تبدى *** فقلت كوني أمينة
    يا ناقة الشوق إنا *** نسير نحو المدينة
    * * * * * *
    فتمتمت مقلتاها *** والدر غنى وتاهـَ
    يقول حقاً سنغدو *** بعد النوى في المدينة
    * * * * * *
    وأبحرت في خطاها *** والقلب ذِكر لـ طه
    والعين أجرت جماناً *** يروي جمال المدينة
    * * * * * *
    وفاح عطر الجنانِ *** فما ملكت جناني
    كأنما طار مني *** إذ شم ريح المدينة
    * * * * * *
    الفيت فيها الحنانَ *** وذقت فيها الأمانَ
    بلغت أسمى جوارِ *** لما دخلت المدينة
    * * * * * *
    كانت لروحي مآبا *** فَرَاق عيشي وطابَ
    صلاة ربي على من *** اقام صرح المدينة

    إنشاد : محمد العزاوي


     
    العَنْقَاءُ معجب بهذا.
    Nacer Eddine 2012, ‏4 جانفي 2017 على 16:06
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    أههه شفتني فتحت لها فم بحجم الإناء في الدقيقة 0:31 :cry:
    يا حراااام ويحك
    لكن والله رائع أنتَ برائعتك (y)
    مميز ومذهل
    رائع إختيارك لهذه القصيدة
    والإخراج ، تباركت يا نصر الدين


     
    العَنْقَاءُ, ‏4 جانفي 2017 على 16:15
    #2

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