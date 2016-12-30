بدون عنوان

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الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة mira18, ‏5 جانفي 2017 على 11:03.

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  1. mira18

    mira18 :: عضو منتسِب ::

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    يستحيل ان اغفر معاناتي مقابل سرايا الدنيا
    يستحيل ان اغفر حرماني حتى لو غضضت البصر:X3: عن الفردوس الاعلى
    دفعت صبايا ثمن ذنب انا منه برئية
    وما كان ذنبي انا ان كان الذنب انني يتيمة
    عشت كل حياتي سبيل امنية ......

    هي ان اعيش مثلي مثل اي صبية :giggle:....
    حية .:)...متالقة:geek: ....تنادي للحرية :p....
    لا اعلم ماذا يسمي الناس كل هذا:unsure: .....
    اهو قدر ام حظ ام لعنة ؟؟؟؟
    الذي يذقني الارق في ليالي المعتمة الصامتة:censored: ....
    والشوق في يومياتي المتاشبهة عليا ......
    والتي اضحت كابوسا اعشيه مفتحة عينايا :oops:....
    فرجاء يا ربي ....ياربي....ياربي.....ياربي ....
    اربعة مرات انادي ....كي تكف الملائكة عن حجب صوتي ......
    كي يصلك انين توبتي ...عن هذا الذنب الذي شوه ايامي ...والذي يرافقني كظلي ....والذي بات وسخا على ثوبي ...ووصمة عار احملها الى قبري ...اين تكون نهايتي مع قصتي حياتي ...التي لم تكن سوى حلم يقظة ....حلمت به في مرحلة المراهقة ...و الان اسدلت الستار على امنياتي ...ووضعت حدا لمتطلباتي ....فهل لي من شفاعة عند ربي ....او وساطة يغفر بها ذنبي .......
     
    hakim story معجب بهذا.
    mira18, ‏5 جانفي 2017 على 11:03
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    كلمات جميلة تحمل انين المذنب
    وتحمل العكس من ذالك قنوط اليائسين
    وتحمل في طياتها ايضا النزاع النفسي الداخلي
    لكن نصيحة مني اختي ابتعدي عن الوجوه الضاحكة في كتاباتك مستقبلا
    ودعي القارئ فقط من يصنع وجهك الحقيقي من خلال الكلمات وفقط بورك فيك
    مزيد من التألق ووجه جديد ان شااء الله في الابداع
     
    mira18 معجب بهذا.
    hakim story, ‏5 جانفي 2017 على 11:19
    #2
  3. mira18

    mira18 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الأحد
    المشاركات:
    14
    الإعجابات المتلقاة:
    37
    نقاط الجوائز:
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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    chlef-algeria
    شكرا لك اخي ساخذ بالنصيحة
     
    hakim story معجب بهذا.
    mira18, ‏5 جانفي 2017 على 11:20
    #3

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