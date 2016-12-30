بدون عنوان

كلمات جميلة تحمل انين المذنب

وتحمل العكس من ذالك قنوط اليائسين

وتحمل في طياتها ايضا النزاع النفسي الداخلي

لكن نصيحة مني اختي ابتعدي عن الوجوه الضاحكة في كتاباتك مستقبلا

ودعي القارئ فقط من يصنع وجهك الحقيقي من خلال الكلمات وفقط بورك فيك

مزيد من التألق ووجه جديد ان شااء الله في الابداع ​