معاني أوائل وأواحر كل شيء

الموضوع في 'منتدى الأدب والثقافة الجزائرية' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏5 جانفي 2017 على 11:05.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    معاني أوائل كل شيء
    1- الصُّبْحُ أوَّلُ النَّكل شيءهارِ .


    2- الغَسَقُ أوَّلُ اللَّيْلِ .


    3- الْوَسْمِيُّ أوَّلُ المَطرِ .


    4- البَارِضُ أوَّلُ النَّبْتِ .


    5- اللُّعَاعُ أوَّلُ الزَرْعِ وهذآ


    6- اللِّبَأُ أوَّلُ اللَّبنِ .


    7- السُّلافُ أوَّلُ العَصِيرِ .


    8- البَاكُورَةُ أوَّلُ الفَاكِهَة .


    9- البِكْرُ أوَّلُ الْوَلَدِ .


    10- الطَّلِيعَةُ أوَّلُ الجَيْشِ .


    11- النّهَلُ أوَّلُ الشُرْب .


    12-النَّشْوَةُ أوَّلُ السُّكْرِ .


    13- الوَخْطُ أوَّلُ الشَّيْبِ .


    14- النُّعَاسُ أوَّلُ النَّوْم .


    15-الحَافِرَةُ أوَّلُ الأَمْرِ وهيَ من قَولِ الله عزَّ وجلَّ : { أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ } اَي في أوَّلُ أمرِنا .


    16- ويقال في المثلِ : النَّقْدُ عند الحَافِرَةِ .


    17- أي عندَ أوَّلُ كَلِمةٍ .


    18- الفَرَطُ أوَّلُ الوُرّادِ .


    19- الزُّلَفُ أوَّلُ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَاحِدَتُهَا زُلْفَة


    20- الزَّفيرُ أوَّلُ صَوْتِ الحِمَارِ والشَهِيقُ آخِرُهُ


    21- النُّقْبَةُ أوَّلُ ما يَظْهَرُ من آلجرَبِ


    22-العِلْقَةُ أوَّلُ ثَوبِ يُتَّخَذُ للصَّبيِّ


    23- الاسْتِهْلالُ أوَّلُ صيَاحِ المولودِ إذا وُلِدً .


    24- العِقْيُ أوَّلُ ما يَخْرُجُ من بَطْنِهِ .


    25- النَّبَطُ أوَّلُ ما يَظْهَرُ مِنْ ماءِ البئْرِ إذا حُفِرَتْ .


    26- الرَّسُّ والرَّسِيسُ أوَّلُ ما يَاْخُذُ مِنَ الحُمَّى .


    27- الفَرَعُ أوَّلُ ما تُنْتِجهُ الناقَةُ .


    28- صَدْرُ كلِّ شيءٍ وغُرَّتُهُ أوَّلُهُ .


    29- فاتِحَةُ الكِتاب أوَّلُهُ .


    30- شَرْخُ الشَّبابِ ورَيْعَانُه وعُنْفُوانُهُ ومَيْعَتُهُ وغُلَوَاؤُهُ أوَّلُهُ .


    31- رَيْقُ الشَّبابِ وَرَيِّقُهُ أَزَلُهُ .


    32-رَيِّقُ المطَرِ أوَّلُ شُؤبُوبِهِ .


    33- حِدْثانُ الأمْرِ أَوَلُه .


    34- قَرْنُ الشَّمْسِ أوَّلُها .


    35- غُزَالَةُ الرِّيحِ أوَّلُها .


    36- غَزَالَةُ الضًّحَى أوَلُها .


    37- عُرُوكُ الجارِيةِ أوَّلُ بُلُوغِها مَبْلَغَ النِساءِ .


    38- سَرَعانُ الخيلِ أَوائِلُها .


    39-تَبَاشِيرُ الصُّبْح أَوائِلُهُ
     
    جميلة الاثر معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏5 جانفي 2017 على 11:05
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
    1,527
    الإعجابات المتلقاة:
    2,803
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
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    أرض الله
    معاني أواخر كل شيء
    1- الأَهْزَعُ آخرُ السِّهام الذي يَبْقَى في الكِنَانَةِ .


    2- السُّكَّيْتُ آخرُ الخَيلِ الّتِي تَجيءُ في أوَاخِر الحَلْبَةِ .


    3- الغَلَسُ والْغَبَشُ آخِرُ ظُلْمَةِ اللَّيلِ .


    4 الزُّكْمَةُ والعُجْزَةُ آخِر وَلَدِ الرَّجُلِ .


    5- الكيُّولُ اخِرُ الصَّفِّ .


    6- الفَلْتَةُ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .


    7- البرَاءُ آخِرُ لَيْلَةٍ منَ الشَّهرِ .


    8- الغَائِرةُ اخِرُ القائِلةِ .


    9- الخاتِمَةُ آخِرُ الأمْرِ .


    10- سَاقَةُ العَسْكَرِ آخِرُهُ .


    11- عُجْمَةُ الرَمْل آخره .
     
    الصارم المسلول, ‏5 جانفي 2017 على 11:11
    #2

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