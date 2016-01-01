معاني أوائل وأواحر كل شيء

معاني أوائل كل شيء 1- الصُّبْحُ أوَّلُ النَّكل شيءهارِ . 2- الغَسَقُ أوَّلُ اللَّيْلِ . 3- الْوَسْمِيُّ أوَّلُ المَطرِ . 4- البَارِضُ أوَّلُ النَّبْتِ . 5- اللُّعَاعُ أوَّلُ الزَرْعِ وهذآ 6- اللِّبَأُ أوَّلُ اللَّبنِ . 7- السُّلافُ أوَّلُ العَصِيرِ . 8- البَاكُورَةُ أوَّلُ الفَاكِهَة . 9- البِكْرُ أوَّلُ الْوَلَدِ . 10- الطَّلِيعَةُ أوَّلُ الجَيْشِ . 11- النّهَلُ أوَّلُ الشُرْب . 12-النَّشْوَةُ أوَّلُ السُّكْرِ . 13- الوَخْطُ أوَّلُ الشَّيْبِ . 14- النُّعَاسُ أوَّلُ النَّوْم . 15-الحَافِرَةُ أوَّلُ الأَمْرِ وهيَ من قَولِ الله عزَّ وجلَّ : { أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ } اَي في أوَّلُ أمرِنا . 16- ويقال في المثلِ : النَّقْدُ عند الحَافِرَةِ . 17- أي عندَ أوَّلُ كَلِمةٍ . 18- الفَرَطُ أوَّلُ الوُرّادِ . 19- الزُّلَفُ أوَّلُ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَاحِدَتُهَا زُلْفَة 20- الزَّفيرُ أوَّلُ صَوْتِ الحِمَارِ والشَهِيقُ آخِرُهُ 21- النُّقْبَةُ أوَّلُ ما يَظْهَرُ من آلجرَبِ 22-العِلْقَةُ أوَّلُ ثَوبِ يُتَّخَذُ للصَّبيِّ 23- الاسْتِهْلالُ أوَّلُ صيَاحِ المولودِ إذا وُلِدً . 24- العِقْيُ أوَّلُ ما يَخْرُجُ من بَطْنِهِ . 25- النَّبَطُ أوَّلُ ما يَظْهَرُ مِنْ ماءِ البئْرِ إذا حُفِرَتْ . 26- الرَّسُّ والرَّسِيسُ أوَّلُ ما يَاْخُذُ مِنَ الحُمَّى . 27- الفَرَعُ أوَّلُ ما تُنْتِجهُ الناقَةُ . 28- صَدْرُ كلِّ شيءٍ وغُرَّتُهُ أوَّلُهُ . 29- فاتِحَةُ الكِتاب أوَّلُهُ . 30- شَرْخُ الشَّبابِ ورَيْعَانُه وعُنْفُوانُهُ ومَيْعَتُهُ وغُلَوَاؤُهُ أوَّلُهُ . 31- رَيْقُ الشَّبابِ وَرَيِّقُهُ أَزَلُهُ . 32-رَيِّقُ المطَرِ أوَّلُ شُؤبُوبِهِ . 33- حِدْثانُ الأمْرِ أَوَلُه . 34- قَرْنُ الشَّمْسِ أوَّلُها . 35- غُزَالَةُ الرِّيحِ أوَّلُها . 36- غَزَالَةُ الضًّحَى أوَلُها . 37- عُرُوكُ الجارِيةِ أوَّلُ بُلُوغِها مَبْلَغَ النِساءِ . 38- سَرَعانُ الخيلِ أَوائِلُها . 39-تَبَاشِيرُ الصُّبْح أَوائِلُهُ