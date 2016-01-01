معاني بقايا بعض الأشياء

الموضوع في 'منتدى الأدب والثقافة الجزائرية' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏5 جانفي 2017 على 11:18.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    1- الثُّرتُمُ ما يَبْقَى في الإنَاء مِنَ الأُدْمِ


    2- القُرَامَةُ بَقِيَّةُ الخُبْزِ في التَّنُّورِ .


    3- الثُمَّيلَةُ بَقِيَّةُ الطَّعَام والشَّرابِ فِي الجَوْفِ .


    4- العِرْزَالُ البَقِيَّةُ مِنَ اللَّحْمِ


    5- العُقْبَةُ والقُرارَةُ بَقَيَّةُ المَرَقَةِ


    6- الرُّكْحَةُ بَقِيَّة الثَّرِيدِ في الجَفْنَةِ


    7- الوَلْثُ بَقِيّةُ العَجِينِ في الدَّسِيعَةِ


    8- الحُسَافَةُ بَقِيَةُ َأقْمَاعِ التمْرِ وَكِسَرِه


    9- الخُصَاصَةُ مَاَ يَبْقَى في الكَرْم بعدَ قِطَافِهِ : العُنَيْقِيدُ الصَّغِيرُ هَهُنَا وآخَرُ هُنَاكَ


    10- العُشَانَةُ والغُشَانَةُ مَا يَبْقَى في الكِبَاسَةِ مَنَ الرُّطَبِ إذا لُقِطَتِ النَخْلةُ


    11- المَطِيطَةُ والصُّلْصُلَةُ بَقِيّةُ المَاءَ في أسْفَلِ الحَوْضِ .


    12- الصُّبابَةُ بَقِيّةُ المَاءِ في الإنَاءِ وغَيْرِهِ .


    13- وَكَذَلِكَ الشُّفَافَةُ والرَجْرِجَةُ .


    14- العُفَافَةُ بَقِيَّةُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ


    15- البَسِيلُ بَقِيَّةُ النَّبِيذِ في القِنِّينةِ


    16- الجَلْسُ بَقيّةُ العَسَلِ في الوِعَاءِ


    17- الكُوّارًةُ بقيّة ما في الخَلِيَّةِ الّتي تُعسِّلُ فيها النَّحْلُ


    18- العِتْرَةُ بقيّةُ المِسْكِ في الفَأْرَةِ عَنْهُ أيْضاً .


    19- الجُذْمُورُ مَا يَبْقَى مِنَ الشَّجَرِ بَعْدَ قَطْعِهِ .


    20- الجُذَامَةُ مَا يَبْقَى مِنَ الزَّرْعِ بَعْدَ حَصْدِهِ .


    21- الغُبَّرُ بَقِيَّةُ الحَيْضِ .


    22- العُلالَةُ بَقِيَّةُ جَرْي الفَرَسِ .


    23- الهَوْجَلُ بقيّةُ النُّعَاسِ


    24- الحُشَاشَةُ وَالرَّمَق والذَمَاءَ بقيّةُ حَياةِ النَفْسِ .


    25- الاًسُّ بقيَّةُ الرَّمَادِ بين الأثافي


    26- الشَّذَى البَقيَّةُ مِنَ الخُصُومَةِ .


    27- والفَضْلَةُ البَقِيَّةُ مِن كُلِّ شَيْءٍ .

    28- الرَّيْمُ عَظْم يَبْقَى بَعْدَمَا يُقْسَمُ لَحْمُ الجَزُور

    فقه اللغة للثعالبي
     
    الصارم المسلول, ‏5 جانفي 2017 على 11:18
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