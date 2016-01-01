معاني بقايا بعض الأشياء

1- الثُّرتُمُ ما يَبْقَى في الإنَاء مِنَ الأُدْمِ 2- القُرَامَةُ بَقِيَّةُ الخُبْزِ في التَّنُّورِ . 3- الثُمَّيلَةُ بَقِيَّةُ الطَّعَام والشَّرابِ فِي الجَوْفِ . 4- العِرْزَالُ البَقِيَّةُ مِنَ اللَّحْمِ 5- العُقْبَةُ والقُرارَةُ بَقَيَّةُ المَرَقَةِ 6- الرُّكْحَةُ بَقِيَّة الثَّرِيدِ في الجَفْنَةِ 7- الوَلْثُ بَقِيّةُ العَجِينِ في الدَّسِيعَةِ 8- الحُسَافَةُ بَقِيَةُ َأقْمَاعِ التمْرِ وَكِسَرِه 9- الخُصَاصَةُ مَاَ يَبْقَى في الكَرْم بعدَ قِطَافِهِ : العُنَيْقِيدُ الصَّغِيرُ هَهُنَا وآخَرُ هُنَاكَ 10- العُشَانَةُ والغُشَانَةُ مَا يَبْقَى في الكِبَاسَةِ مَنَ الرُّطَبِ إذا لُقِطَتِ النَخْلةُ 11- المَطِيطَةُ والصُّلْصُلَةُ بَقِيّةُ المَاءَ في أسْفَلِ الحَوْضِ . 12- الصُّبابَةُ بَقِيّةُ المَاءِ في الإنَاءِ وغَيْرِهِ . 13- وَكَذَلِكَ الشُّفَافَةُ والرَجْرِجَةُ . 14- العُفَافَةُ بَقِيَّةُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ 15- البَسِيلُ بَقِيَّةُ النَّبِيذِ في القِنِّينةِ 16- الجَلْسُ بَقيّةُ العَسَلِ في الوِعَاءِ 17- الكُوّارًةُ بقيّة ما في الخَلِيَّةِ الّتي تُعسِّلُ فيها النَّحْلُ 18- العِتْرَةُ بقيّةُ المِسْكِ في الفَأْرَةِ عَنْهُ أيْضاً . 19- الجُذْمُورُ مَا يَبْقَى مِنَ الشَّجَرِ بَعْدَ قَطْعِهِ . 20- الجُذَامَةُ مَا يَبْقَى مِنَ الزَّرْعِ بَعْدَ حَصْدِهِ . 21- الغُبَّرُ بَقِيَّةُ الحَيْضِ . 22- العُلالَةُ بَقِيَّةُ جَرْي الفَرَسِ . 23- الهَوْجَلُ بقيّةُ النُّعَاسِ 24- الحُشَاشَةُ وَالرَّمَق والذَمَاءَ بقيّةُ حَياةِ النَفْسِ . 25- الاًسُّ بقيَّةُ الرَّمَادِ بين الأثافي 26- الشَّذَى البَقيَّةُ مِنَ الخُصُومَةِ . 27- والفَضْلَةُ البَقِيَّةُ مِن كُلِّ شَيْءٍ . 28- الرَّيْمُ عَظْم يَبْقَى بَعْدَمَا يُقْسَمُ لَحْمُ الجَزُور فقه اللغة للثعالبي