معاني بقايا بعض الأشياء

1- الثُّرتُمُ ما يَبْقَى في الإنَاء مِنَ الأُدْمِ





2- القُرَامَةُ بَقِيَّةُ الخُبْزِ في التَّنُّورِ .





3- الثُمَّيلَةُ بَقِيَّةُ الطَّعَام والشَّرابِ فِي الجَوْفِ .





4- العِرْزَالُ البَقِيَّةُ مِنَ اللَّحْمِ





5- العُقْبَةُ والقُرارَةُ بَقَيَّةُ المَرَقَةِ





6- الرُّكْحَةُ بَقِيَّة الثَّرِيدِ في الجَفْنَةِ





7- الوَلْثُ بَقِيّةُ العَجِينِ في الدَّسِيعَةِ





8- الحُسَافَةُ بَقِيَةُ َأقْمَاعِ التمْرِ وَكِسَرِه





9- الخُصَاصَةُ مَاَ يَبْقَى في الكَرْم بعدَ قِطَافِهِ : العُنَيْقِيدُ الصَّغِيرُ هَهُنَا وآخَرُ هُنَاكَ





10- العُشَانَةُ والغُشَانَةُ مَا يَبْقَى في الكِبَاسَةِ مَنَ الرُّطَبِ إذا لُقِطَتِ النَخْلةُ





11- المَطِيطَةُ والصُّلْصُلَةُ بَقِيّةُ المَاءَ في أسْفَلِ الحَوْضِ .





12- الصُّبابَةُ بَقِيّةُ المَاءِ في الإنَاءِ وغَيْرِهِ .





13- وَكَذَلِكَ الشُّفَافَةُ والرَجْرِجَةُ .





14- العُفَافَةُ بَقِيَّةُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ





15- البَسِيلُ بَقِيَّةُ النَّبِيذِ في القِنِّينةِ





16- الجَلْسُ بَقيّةُ العَسَلِ في الوِعَاءِ





17- الكُوّارًةُ بقيّة ما في الخَلِيَّةِ الّتي تُعسِّلُ فيها النَّحْلُ





18- العِتْرَةُ بقيّةُ المِسْكِ في الفَأْرَةِ عَنْهُ أيْضاً .





19- الجُذْمُورُ مَا يَبْقَى مِنَ الشَّجَرِ بَعْدَ قَطْعِهِ .





20- الجُذَامَةُ مَا يَبْقَى مِنَ الزَّرْعِ بَعْدَ حَصْدِهِ .





21- الغُبَّرُ بَقِيَّةُ الحَيْضِ .





22- العُلالَةُ بَقِيَّةُ جَرْي الفَرَسِ .





23- الهَوْجَلُ بقيّةُ النُّعَاسِ





24- الحُشَاشَةُ وَالرَّمَق والذَمَاءَ بقيّةُ حَياةِ النَفْسِ .





25- الاًسُّ بقيَّةُ الرَّمَادِ بين الأثافي





26- الشَّذَى البَقيَّةُ مِنَ الخُصُومَةِ .





27- والفَضْلَةُ البَقِيَّةُ مِن كُلِّ شَيْءٍ .



28- الرَّيْمُ عَظْم يَبْقَى بَعْدَمَا يُقْسَمُ لَحْمُ الجَزُور



فقه اللغة للثعالبي