معلومات عامة

كلام جميل للغاليين

إذا لم تعرف عنوان رزقك ...فلا تخف لإن رزقك يعرف عنوانك ..

فإذا لم تصل اليه سيصل اليك ...

اذا قابلنا لإساءة بالإساءة...فمتى ستنتهي لإساءة!!!

قال تعالى:فمن عفى واصلح فأجره على الله❤️❤️

عندما نتأخر عن عمل ندخل برأس منكوس وكلام مهموس

حياء من المدير...

فهل نشعر نفس هذا الشعور عندما نتأخر عن الصلاة

ونقف بين يدي الله...!

لاتحسد ا حد بنعمة فأنت لا تعرف ماذا اخذ الله منه

ولا تحزن بمصيبة فأنت لاتعلم ماذا سيعطيك الله عنها

(^.^)انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب (^～^)

حكمتين من اروع ماوصلني اليوم

❤️ليس كل سقوط نهاية ..فسقوط المطر اجمل بداية ❤️

يقول حكيم يوناني :

كنت ابكي لإني امشي بدون حذاء

ولكن توقفت عن البكاء

عندما رأيت رجل بلا قدمين

دائما الحمد لله على كل حال.

يوما ستكتشف ان حزنك حماك من النار

وصبرك ادخلك الجنة

اذا لم تتصدق بفلوسك

تصدق بضروسك

يعني :ابتسم في وجه اخيك

من عجائب لإنسان ان يستفز من سماع (لنصيحة)

وينصت لسماع (الفضيحة)

لاتدع الناس يعرفون سوى سعادتك!

ولايرون الا ابتسامتك!!

ان ضاقت عليك امورك ففي القرأن جنتك ❤️

واخيرا اذا نويت إرسال هذا الكلام للأحبة

انو به خيرا لعل الله يفرج لك به كربة من كرب الدنيا

تقبل الله الطاعات

اللهم اسعدنا بقربك وعفوك واحسانك ومغفرتك ..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

انما بعثت لإتمم مكارم لأخلاق

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