قٌلُِم يبَهـرٍڪ وُقٌلُِم يقٌهـرٍڪ قٌلُِم يبَهـرٍڪ وُقٌلُِم يقٌهـرٍڪ ليسَ كُلُّ قَلَمٍ نَافِعٌ ... وَلَيْسَ كُلٌّ قَلَمٍ ضَارّ... فَـالأَقْلامُ بِحَارٌ قلمٌ حبره دماء يقتل الناس بالكلام وقلمٌ يكتب لمضرة البشرية و ينسى منفعتهم وقلمٌ يكتب لتكون أسماء النَّاس أشباحاً لا تعرف الرحمة وقلمٌ يكتب أي خبر يسمعه ويطوره بذاته وقلمٌ ريشته حادة من يقترب منها تنزفه دماً وقلمٌ يكتب لمنصبه وينسى دينه وشرعيته وقلمٌ لا ترى له دموعاً بل غرور وضحك وكبرياء ألا تستحق تلك الأقلام الإعدام قلمٌ يشقى ويتعب لمنفعة الناس ومنفعة نفسه وقلمٌ يدمي دماً وبيكي شقاءاً وعناءاً ليعم العلم العالم وقلمٌ يكتب في قواعد دينية ودنيوية ويصلححال أمته وقلمٌ يكتب من فكره ونزف حروفه بحبره ليمنع الضرر في كل مكان وقلمٌ يطوي صفحته لكي لا تنطوى صفحة الزمان أليست هذه شمعات تنير لنا الظلمات ..؟؟ قلمٌ بات الليالي وكتب وهو يعاني وفجأة أخذ تعبه إنسانٌ أناني وقلمٌ حل مشاكل جميع البشرية ومات لأن مشكلته لم تحل وقلمٌ حرقته حرارة الشمس وقاومها وبعد ذالك أخذت صفحته عاصفة مريرة وقلمٌ يكتب الحقيقة والواقع والمصيبة لا تراه بعدها أليست هذه أقلام مظلومة وسط هذاالزمان..؟؟ منقول