في كل حرب

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة hakim story, ‏5 جانفي 2017 على 13:24.

  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,279
    الإعجابات المتلقاة:
    34,314
    نقاط الجوائز:
    351
    في كل حرب
    طفل مرمي على قارعة الحطام
    يبصر اباه وقد سلم النفس والروح
    وانتهت معه قصة الشجاعة التي علمها اياه طفلا
    حينما قال الشجاعة
    ان لا تموت ظالما
    في كل حرب
    طفلة
    تبصر شقيقة الروح "امها" بين الغبار وتحت انقاض الموت
    مهشمة البقاء
    وقد انتهت معها العاب الطفولة
    وسعادة الامومة
    وسماء الحب قد اظلمت
    في كل حرب
    امراة تحتضن كحلها الاسود
    الذي كان في انتظار صديق البيت
    وزوجها ملطخ بالوداع الابدي
    قد استسلم اخيرا ولم يجلب هدية العيد
    في كل حرب
    شاب يحمل شقيقه
    وقد انشق عنه وعن سربه
    ولم ينتظر موعد حافلة المدرسه
    في كل حرب
    رسام لم ينهي اللوحة
    عازف لم يكمل المقطوعة
    عصفور لم يبني عشه
    في كل حرب
    قصة لم تكتمل
    في كل حرب
    يولد حب من الانقاض
    و يولد كره من ذات الرحم
    في كل حرب
    يختصر الموت المسافة
    وتخطئ القذيفة كالعادة
    في كل حرب
    رصاصة طائشة تردي حبيبا
    معشوقا
    فلذة كبد
    في كل حرب
    يخرس العدل عن الحديث
    ويعوي الظلم كالذئاب
    وفي كل حرب
    لازالت قصة لم تنتهي
    وقصة لم تكتب بعد
    في كل حرب
    وداع لم ينهي طقوس المبادلة

    بقلمي : حكيم ستوري
     
    Lovely ღ smile و حكاية قمر معجبون بهذا.
    hakim story, ‏5 جانفي 2017 على 13:24
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    25
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    فرنسا
    في كل حرب
    يختصر الموت المسافة
    وتخطئ القذيفة كالعادة
    في كل حرب
    رصاصة طائشة تردي حبيبا
    معشوقا
    فلذة كبد
    ...........................................
    الحرب نار وقصف لا يحسها إلا من وطأت قدماه عتباتها
    وأنت سيدي......... أنت ذهبت بنا الى هناك
    طريقتك في الطرح مريحة للقارئ وممتعة للمستمع
    دامت أناملك
    واصل على درب التألق
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏5 جانفي 2017 على 13:48
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,049
    الإعجابات المتلقاة:
    19,178
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين

    كل حرب هنالك حروب دماء و الآلام لا تكاد تحصى

    نسأل الله السلامة لكل بلاد المسلمين

    و
    أن يحفظ الله جزائرنا من كيد الحاقدين

    بوركت فقد كان لحرفك احساس جميل رغم كونه حزين
     
    حكاية قمر, ‏5 جانفي 2017 على 13:58
    #3
  4. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2008
    المشاركات:
    17,108
    الإعجابات المتلقاة:
    18,961
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Nëvêr Lànd
    صَديقي الغالي لكم اشتقت لاستنشاق عبق حرفك البآذخ

    حآل أوطاننا العربيّة يسكب الدّمآء من المقل !

    رآق لي مآ كتبت . . جٍدّآ

    اللهم ارأف بحآلهم . . . و عليك بمن عآدآهم فإنهم لآ يعجزونك..
     
    Lovely ღ smile, ‏5 جانفي 2017 على 14:07
    #4

مشاركة هذه الصفحة