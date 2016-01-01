في كل حرب

طفل مرمي على قارعة الحطام

يبصر اباه وقد سلم النفس والروح

وانتهت معه قصة الشجاعة التي علمها اياه طفلا

حينما قال الشجاعة

ان لا تموت ظالما

في كل حرب

طفلة

تبصر شقيقة الروح "امها" بين الغبار وتحت انقاض الموت

مهشمة البقاء

وقد انتهت معها العاب الطفولة

وسعادة الامومة

وسماء الحب قد اظلمت

في كل حرب

امراة تحتضن كحلها الاسود

الذي كان في انتظار صديق البيت

وزوجها ملطخ بالوداع الابدي

قد استسلم اخيرا ولم يجلب هدية العيد

في كل حرب

شاب يحمل شقيقه

وقد انشق عنه وعن سربه

ولم ينتظر موعد حافلة المدرسه

في كل حرب

رسام لم ينهي اللوحة

عازف لم يكمل المقطوعة

عصفور لم يبني عشه

في كل حرب

قصة لم تكتمل

في كل حرب

يولد حب من الانقاض

و يولد كره من ذات الرحم

في كل حرب

يختصر الموت المسافة

وتخطئ القذيفة كالعادة

في كل حرب

رصاصة طائشة تردي حبيبا

معشوقا

فلذة كبد

في كل حرب

يخرس العدل عن الحديث

ويعوي الظلم كالذئاب

وفي كل حرب

لازالت قصة لم تنتهي

وقصة لم تكتب بعد

في كل حرب

وداع لم ينهي طقوس المبادلة



بقلمي : حكيم ستوري

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