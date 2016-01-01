(ملحق5) اعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب

أجمل أحساس : أن يعود أحد بعد مرض أو غياب أو توقف في النت .



.فيجد الكل مبتهج لرأيته .. ويجد الكثير من من تذكروه ...



أصعب احساس : أن يعود فيجد الكثير - من خالهم اصدقاءه .. منشغلين بباقي الامور ..



فيدرك جيدا ان حضوره من عدمه سواء ...



أيها الغائب عنا

الغائبون عنا ... الحاضرون في قلبونا