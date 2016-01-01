(ملحق5) اعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب

أردتها مساحة لنسأل عن أصدقائنا الغائبين مساحة للتواصل و زرع روح الاخوة في المنتدى يغيب الكثيرون دون ان يعيرهم من كانو اصدقائهم اهتماما ... و عند رجوعهم سيصطدمون بحقيقة ..انهم كان منسيين .. و لم يأثر غيابهم .. في احد .. هي مساحة كي يدرك البعض من يفتقده ... من يسأل عليه ... من يفكر فيه ... ربما حين يعودون ذلك ...سيدركون أن لديهم طيفا لن يترك المنتدى ... و اصدقاءا تذكروهم ... ذاك احساس لا يظاهي بثمن ... أحساس الاخوة و الصداقة و المحبة في الله أجمل أحساس : أن يعود أحد بعد مرض أو غياب أو توقف في النت . .فيجد الكل مبتهج لرأيته .. ويجد الكثير من من تذكروه ... أصعب احساس : أن يعود فيجد الكثير - من خالهم اصدقاءه .. منشغلين بباقي الامور .. فيدرك جيدا ان حضوره من عدمه سواء ... أيها الغائب عنا الغائبون عنا ... الحاضرون في قلبونا {{ نفتــــــــــــــــــــــــقدك م }}