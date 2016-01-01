(ملحق5) اعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة Asseli Queen, ‏5 جانفي 2017 على 15:34.

  1. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,506
    الإعجابات المتلقاة:
    9,782
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالم النسيان
    [​IMG]


    [​IMG]


    أردتها مساحة لنسأل عن أصدقائنا الغائبين

    مساحة للتواصل و زرع روح الاخوة في المنتدى

    يغيب الكثيرون دون ان يعيرهم من كانو اصدقائهم اهتماما ... و عند رجوعهم

    سيصطدمون بحقيقة ..انهم كان منسيين .. و لم يأثر غيابهم .. في احد ..

    [​IMG]

    هي مساحة كي يدرك البعض من يفتقده ... من يسأل عليه ... من يفكر فيه ...

    ربما حين يعودون ذلك ...سيدركون أن لديهم طيفا لن يترك المنتدى ...

    و اصدقاءا تذكروهم ...

    ذاك احساس لا يظاهي بثمن ... أحساس الاخوة و الصداقة و المحبة في الله

    [​IMG]

    أجمل أحساس : أن يعود أحد بعد مرض أو غياب أو توقف في النت .

    .فيجد الكل مبتهج لرأيته .. ويجد الكثير من من تذكروه ...

    أصعب احساس : أن يعود فيجد الكثير - من خالهم اصدقاءه .. منشغلين بباقي الامور ..

    فيدرك جيدا ان حضوره من عدمه سواء ...

    أيها الغائب عنا

    [​IMG]

    الغائبون عنا ... الحاضرون في قلبونا
    {{ نفتــــــــــــــــــــــــقدك م }}
     
    التعديل الأخير: ‏5 جانفي 2017 على 15:45
    عبير الغرام معجب بهذا.
    Asseli Queen, ‏5 جانفي 2017 على 15:34
    #1

مشاركة هذه الصفحة