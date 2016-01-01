الحب (مميزون الطبعة النهائية )

و هل هنآك أجمل من هكذآ حب ؟!



أبدَعتَ أخي الغآلي و لآ أَملٍكُ مٍن أمرٍي إلآّ أَن أقٍفَ تَحٍيّةََ لٍحَرفٍكَ الأنٍيق !



بالتوفيق في المسآبقة . . ​