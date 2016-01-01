الحب (مميزون الطبعة النهائية )

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة ملامح شاعر, ‏5 جانفي 2017 على 19:51.

  1. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    أتسألني عن الحب

    هو دمعة وابتسامة

    هو وردة وشوكة

    هو وطن و غربة

    هو نار وجنة

    هو قصة بطلها أنت

    أتسألني عن الحب

    حينما تطير بلا أجنحة

    حينما تسجن بلا محاكمة

    حينما تسافر بلا مركبة

    حينما تتوه و تتوه البوصلة

    حينما تكون أنت لست أنت

    أتسألني عن الحب

    شهد مصفى وحنظلة

    حياة أبدية و مقبرة

    نوم على أسرة الأحلام

    وسهر مع سجائر الأوهام

    الحب هو مدينة السلام

    وهو الحرب بكل الأسلحة

    عن أي حب تسألني

    أنا لا أفقه في الحب شيء

    هو أكبر من كل هذا

    أكبر من حب رجل لامرأة

    أكبر من أن تصفه الكلمة

    أكبر من شعر نزار

    إذ يغازل بشعره فاتنة

    أكبر من عشق قيس لفاطمة

    أكبر من قصة عبلة وعنتر

    أكبر من كل الشعراء

    أكبر الحكايات والقصص

    هو حب الخالق البارئ المصور

    هو حب نبيه خير خلقه محمدا

    أتسألني عن الحب

    هو الأب من أجلك كم يشقى

    هو الأم حملتك بوهن موهنا

    هو الأخ يشدد به الأزرا

    هو الزوجين بينهم مودة ورحمة

    هو الإبن بذرتك وثمرة

    هو الصديق المخلص

    هو صلة الأرحام والجار المقربا

    هو العفو عند المقدرة

    هو الصدقة ولو بشق تمرة

    أتسألني عن الحب

    هو الوطن هو القدس الجريح

    هو مكة المكرمة

    هو المدينة المنورة

    أتسألني عن الحب

    هو أكبر من كلماتي

    تكسر القلم وجفت المحبرة
     
    Lovely ღ smile, العَنْقَاءُ و جميلة الاثر معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏5 جانفي 2017 على 19:51
    #1
  2. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    Nëvêr Lànd
    و هل هنآك أجمل من هكذآ حب ؟!

    أبدَعتَ أخي الغآلي و لآ أَملٍكُ مٍن أمرٍي إلآّ أَن أقٍفَ تَحٍيّةََ لٍحَرفٍكَ الأنٍيق !

    بالتوفيق في المسآبقة . .
     
    Lovely ღ smile, ‏5 جانفي 2017 على 20:41
    #2
  3. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    واو ابداع اخي
    بالتوفيق لك في مسابقة
     
    مشاغب, ‏5 جانفي 2017 على 20:43
    #3

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