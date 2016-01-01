غاليتي لا تنساقي وراء الارذال







فتاة رفعت راية العفاف فابو الا ان يسقطوه



ارتدت الحجاب فابو الا ان يخلعوه



فمن لباس ساتر لجمالها وزينتها ابدلوه



خمارا فوق راسها وجسد عار لباس التبرج يكسوه



وقلب ينوره الايمان وطاعة الله والوالدين اللذان على الاسلام ربوه



وبحب الله وحب رسوله ملؤوه.



فزاغوا كما يزيغ الشيطان فعلى العصيان ارغموه .



ولحب خالقها ونبيها , القلب ابعدوه



بحب العشاق وافلام ومسلسلات واغاني واحلام يقظة شغلوه



وراء ألاعيبهم انساقت كالطفل الذي وعدوه بان يتبعهم ولن يصبه مكروه.



متخلقة متحجبة طاهرة كان عنها يقال جوهرة ثمينة مصونة تدرب بها الامثال



فصارت متبرجة سافرة وردة في وسط الطريق تمتد اليها ايدي العابثين واذا ذبلت وماتت وطأها الناس باقدامهم فلوصف حالتها لن توفي



الاقوال ,سبحان الله مغير الاحوال.



لكن حبيبتي غاليتي اسيقظي من غفلتك وعودي الى الطريق المستقيم , وتوبي الى الله ذو الجلال.







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