غاليتي لا تنساقي وراء الارذال

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة جميلة الاثر, ‏5 جانفي 2017 على 21:11.

  1. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو منتسِب ::

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    فتاة رفعت راية العفاف فابو الا ان يسقطوه

    ارتدت الحجاب فابو الا ان يخلعوه

    فمن لباس ساتر لجمالها وزينتها ابدلوه

    خمارا فوق راسها وجسد عار لباس التبرج يكسوه

    وقلب ينوره الايمان وطاعة الله والوالدين اللذان على الاسلام ربوه

    وبحب الله وحب رسوله ملؤوه.

    فزاغوا كما يزيغ الشيطان فعلى العصيان ارغموه .

    ولحب خالقها ونبيها , القلب ابعدوه

    بحب العشاق وافلام ومسلسلات واغاني واحلام يقظة شغلوه

    وراء ألاعيبهم انساقت كالطفل الذي وعدوه بان يتبعهم ولن يصبه مكروه.

    متخلقة متحجبة طاهرة كان عنها يقال جوهرة ثمينة مصونة تدرب بها الامثال

    فصارت متبرجة سافرة وردة في وسط الطريق تمتد اليها ايدي العابثين واذا ذبلت وماتت وطأها الناس باقدامهم فلوصف حالتها لن توفي

    الاقوال ,سبحان الله مغير الاحوال.

    لكن حبيبتي غاليتي اسيقظي من غفلتك وعودي الى الطريق المستقيم , وتوبي الى الله ذو الجلال.



     
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    جميلة الاثر, ‏5 جانفي 2017 على 21:11
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
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    طاهر بوحك يا طيبة
    نسأل الله الستر لنا ولبنات المسلمين
     
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    حكاية قمر, ‏6 جانفي 2017 على 14:00
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك غاليتي
    وجزاك الله كل خير
     
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    عبير الغرام, ‏6 جانفي 2017 على 14:11
    #3
  4. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو منتسِب ::

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    جميلة الاثر, ‏6 جانفي 2017 على 14:25
    #4
  5. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو منتسِب ::

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    وفيك بارك الله اخيتي

    نورت موضوعي بطلتك
     
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    جميلة الاثر, ‏6 جانفي 2017 على 14:26
    #5
  6. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    أهلا وسهلا.. بالأخت الكريمة جميلة الاثر..
    في عالم البوح والكتابة..
    أسعدني المرور من هنا.. وسرّني القراءة لكِ..
    بدايتكِ جميلة.. والقادم سيكون أجمل..
    بارككِ الرحمن.. وفي انتظار جديدكِ..
    تقبّلي مروري.. وتحياتي.
     
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    فارس البوح, ‏6 جانفي 2017 على 14:36
    #6
  7. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو منتسِب ::

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    اهلين بيك

    نورت وعطرت كلماتي المتواضعة بمرورك

    شكرااا لتشجيعك وجميل عبورك

    تحية تليق .
     
    yaso ياسمين و فارس البوح معجبون بهذا.
    جميلة الاثر, ‏6 جانفي 2017 على 14:53
    #7
  8. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    بارك الله فيك
    بوحك رائع
    في انتظار جديدك
     
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    yaso ياسمين, ‏6 جانفي 2017 على 15:21
    #8

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