​

هنا غير هناك

​

فهل لا ارتحت من عناء السفر

​

هنا وطن بلا هوية و هوية بلا انتماء !

​

هنا ستفكر قليلا وتنام

​

فقط لتحلم

​

و

​

حين تنام ستحلم بالوطن الذي غادرك

​

و

​

أنت تقرأ تعليقات شباب ع صفحات فيسبوكية

​

طائشة ستتتنهد بألم

​

قائلا :

ليت الذي حدث ما حدث

​

لكن هل سينفعك الندم فقد صار وطنك هو الحدث

​

ستعود لِ أمسك حين كان الوطن

​

واقعا تعيشه

​

لا حلما تزوره في كل منام

​

نعم لقد أخبرتك أن ترتاح من عناء السفر فاللاجئ

​

حين يغادر الوطن ستكون أول خطوة له خلف الحدود راحة

​

ولكم هي مؤلمة هاته الراحة

​

نعم أخبرتك أنك بوطن بلا هوية

​

فاللاجئ خلف الحدود

​

يفقد الهوية لا أقصد الاهانة لكن حجم الألم

​

يجعل الواحد منا هكذا

​

يتجرد شيئا فشيء من مفاهيم الوطنية

​

لست راضية ع ما أكتب

​

و لا أجد المتعة في ما أكتب

​

لكن أجد فيه شيئا من صور التي

​

تنقلها وسائل الاعلام

​

فقد رأيت من اللاجئين ما يكفي وكان في عيونهم

​

لمعة واحدة البقاء ع قيد الحياة

​

فهكذا كانت عيون المرأة المالية

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وهكذا ناشدتني عيون السورية

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منتقلة لرضيعها

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كأنها تخبرني هو يحتاج الحياة

​

تالله حينها مزقت قلبي

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وما هانت السيدة بأرضي وربي

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لكن أن ترى غيرك لاجئ أمر

​

سيجعل منك تتذكر كل نظراته

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و

تترجمها بداخلك لتعلم أن

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الوطن نعمة لا يعرفها الا فاقدها







قراءات جعلتني أكتب

نزيف وطن

في كل حرب

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