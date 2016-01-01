بائع لحوم النساء

''أنا رجل مسكين ولكن كان يسكنني سفاح مرعب والأن خرج مني وشنقني وهو يتجول الأن في شوارع برلين بسعاده وسيعود للقتل مجدداً ولكن بشكل آخر"

السفاح الالماني (جورج كارل غروسمان)ولد في 13 ديسمبر عام 1863 م في نيروبين "ألمانيا "شارك في الحرب العالميه الأولى وكان يعمل جزاراً، كان يجلب النساء البغايا إلى مسكنه ثم يُشربهن الخمر ثم يقتلهن ويقطع لحمهن ويبيعه على عربه يسوقها بيده زاعماً بأنها لحوم بقر وخنازير، وكان يخزن في براده الكثير من لحومهم الذي كان يأكله بشكل يومي،في عام 19211 سمع مالك العماره صوت صراخ امرأه فقام بابلاغ الشرطه علي الفور وعندما وصلت الشرطة اقتحموا المسكن فوجدوا إمرأه معلقة مسلوخة بالكامل والسفاح يحد السكين أستعداداً لتقطيع اللحم حتي يتسني له بيعه للناس،تم القاء القبض عليه وقدموه للعداله فحكموا عليه بالإعدام، ولكن الغريب أن السفاح حينما حَكم عليه القاضي بالأعدام أخذ يضحك ويضحك !وقال للقاضي : لو لم تكن يداي مُكبله لصنعت من لحمك شرائح اللحم اللذيذ وأخذ يضحك !أخذوه للزنزانه لتنفيذ حكم الإعدام في اليوم التالي 5 يوليو عام 1922م ، جاءوا في صباح يوم الاعدام فوجدوه شانقاً نفسه في الغرفه وقطع سبابة يده وكتب بدمه على حائط الزنزانه :