يسعدني التواجد بينكم .. كأخت لكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ,, السؤال أولا على أحوالكم متمنية أن تكونوا جميعا بخير,, معكم فاطمة من جيجل (ركزولي على كلمة جيجل) , اعلمكم مسبقا لكل جزائري وجزايرية متواجد هنا أنني لا أنطق القاف كافا ههههه \ وانظمامي لكم كان بسبب ركن واش راك تهدر ههه نحب نهدر انا هههه تابعت موضوعات ليليا مرام و Skor لي تقولوا سكر عجبوني هههه \ وقبل ان اختم كلامي بالسلام والتمني اخبركم كم وكم من كم قد تشرح معاناتي الكبيرة لكي انظم اليكم واجهت الكثيير من الصعوباات هههه واختم كلامي ب: معرفة خير إن شاء الله ومنكم اتعلم , باذن الله أفيد وأستفيد ولسلام عليكم ورحمة الله وصلوا على النبي صلى الله عليهم وسلم ..