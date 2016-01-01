يسعدني التواجد بينكم .. كأخت لكم

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏5 جانفي 2017 على 22:52.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ,, السؤال أولا على أحوالكم متمنية أن تكونوا جميعا بخير,, معكم فاطمة من جيجل (ركزولي على كلمة جيجل) , اعلمكم مسبقا لكل جزائري وجزايرية متواجد هنا أنني لا أنطق القاف كافا ههههه \ وانظمامي لكم كان بسبب ركن واش راك تهدر ههه نحب نهدر انا هههه تابعت موضوعات ليليا مرام و Skor لي تقولوا سكر عجبوني هههه \ وقبل ان اختم كلامي بالسلام والتمني اخبركم كم وكم من كم قد تشرح معاناتي الكبيرة لكي انظم اليكم واجهت الكثيير من الصعوباات هههه واختم كلامي ب: معرفة خير إن شاء الله ومنكم اتعلم , باذن الله أفيد وأستفيد ولسلام عليكم ورحمة الله وصلوا على النبي صلى الله عليهم وسلم ..
     
    حكاية قمر, yaso ياسمين, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏5 جانفي 2017 على 22:52
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    مرحبا بك بيننا
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    لك اقامة طيبة
     
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    مشاغب, ‏5 جانفي 2017 على 22:57
    #2
  3. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
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    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    عليه الصلاة والسلام
    مرحبابيك اختي الصحافية الساخرة نورتي اللمة
    اقامه ممتعه ومفيده لك
    كوني بخير ​
     
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏5 جانفي 2017 على 22:58
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    اهلا بيك
     
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    habchisalaheddin, ‏5 جانفي 2017 على 22:58
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    منتدى المرحلة الثانوية
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    جزر القمر
    [​IMG]
     
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    yaso ياسمين, ‏5 جانفي 2017 على 22:59
    #5
  6. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    أهلين بك نورتينا
    ان شاء الله اقامة طيبة بيننا
     
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    حكاية قمر, ‏5 جانفي 2017 على 23:00
    #6
  7. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    اهلا وسهلا
     
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    Asseli Queen, ‏5 جانفي 2017 على 23:04
    #7
  8. AKLOU

    AKLOU :: عضو منتسِب ::

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    AKLOU, ‏5 جانفي 2017 على 23:28
    #8
  9. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    أهلا يا فاطم أهلاً يا بنت القبائل
    حبة لوز زايدة في أفريل
    اصبحت لمتنا حديقة معلقة مثل بابل
    والله لو تشاهدي قوانين اللمة يخرجوا عليك حبات حبات حبات سكر [​IMG]
    خاصة المادة رقم 2
    مرحبًا بك دائمًا وسعداء بناس جيجل
    الدار دارك
    موفقة
     
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    العَنْقَاءُ, ‏5 جانفي 2017 على 23:28
    #9
  10. AKLOU

    AKLOU :: عضو منتسِب ::

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    يا مرحبا
     
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    AKLOU, ‏5 جانفي 2017 على 23:28
    #10
  11. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
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    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏5 جانفي 2017 على 23:32
    #11

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