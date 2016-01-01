يسعدني التواجد بينكم .. كأخت لكم

مرحبا بك بيننا

نشاله تستفيد وتفيد

لك اقامة طيبة

#نَاسْ لَمْةَ نْحَّبْكُمْ ڨَاع

هو ما يقوسونا بلحجر

وحنا نقيسوهم بلقدر