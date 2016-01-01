النهي عن سب الريح

لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها وشر ما أمرت به

صححه الترمذي1.

شرح الكلمات:

لا تسبوا الريح:

فإذا رأيتم ما تكرهون: أي إذا تأذيتم بشيء من حرارتها أو برودتها أو قوتها.

الشرح الإجمالي:

لما كان الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شتم الريح ولعنها؛ وذلك أن الريح مخلوقة من مخلوقات الله لا تسكن ولا تتحرك، ولا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله عزوجل، فيكون شتمها شتما لمدبرها، وهو الله سبحانه.

ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الريح قد تحمل خيرا أو شرا، وأن على المسلم أن يسأل الله من خيرها وأن يستعيذ من شرها.

الفوائد

. تحريم سب الريح.

2. استحباب استعمال الدعاء المذكور في هذا الحديث إذا رأى من الريح ما يكره

1 رواه الترمذي (2252) في الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الريح.

وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح )).