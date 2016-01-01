هل تعرف .. ماهو صبر أيـُّوب ..؟! هو أيوب عليه السلام . . أتاه الله سبعة من البنين , و مثلهم من البنات . . و آتاهُ الله المال , و الأصحاب .. وأراد الله أن يبتليه ليكون إختباراً له , و قُدوَة لغيرهِ من الناس . . .!! فخَسِرَ تجارته , و مات أولاده , و إبتلاه الله بمرض شديد .. حتى أُقعِدَ , و نَفرَ الناس منهُ حتى رموه خارج مدينتهم خوفاً من مرضه . ولم يبقى معه إلاَّ زوجته تخدمه .. حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ماتسد به حاجتها و حاجة زوجها . . !! واستمر أيوب في البلاء ’’ ثمانية عشر عاماً ’’ .. و هو صابر و لا يشتكي لأحد حتى زوجته .. و لما وصل بهم الحال إلى ماوصل .. قالت له زوجته يوماً .. لو دعوت الله ليُفَـرِّج عَنك ..! فقال .. كم لبثنا بالرخاء ..؟! قالت .. 80 سنة . .! قال .. إني أستحي من الله .. لأني مامكثت في بلائي المدة التي لبثتها في رخائي . . !! فعندها يَأسَت و غضبت و قالت .. إلى متى هذا البلاء ..؟! فغضب و أقسم أن يضربها 100 سوط إن شافاه الله . .!! كيف تعترضين على قضاء الله ..؟! و بعد أيام . . خاف الناس أن تَنقِل لهم عدوى زوجها .. فلم تَعُد تجد مَن تعمل لديه قصَّت بعض شعرها فباعت ظفيرتها .. لكي تآكل هي و زوجها . .!! و سألها .. من أين لكي هذا ..؟! ولم تُجبهُ . .! و في اليوم التالي باعت ظفيرتها الأخرى ..! و تعجَّب منها زوجها و ألح عليها .. فكشفت عن رأسها . . !! فنادى ربه نداء تأن لهُ القلوب . . إستحَى مَن الله أن يطلبه الشفاء , و أن يرفع عنه البلاء . . !! فقال كما جاء في القرآن الكريم . . . " ربي إني مسنيَ الضُّرُ و أنتَ أرحَمُ الرَّاحِمين " . . فجاء الأمر مِمَّن بيدهِ الأمر . . " أركُض برجلك هذا مُغتَسل بَاردٌ و شراب " . . !! فقام صحيحاً , و رجعت له صحته كما كانت .. فجأت زوجته ولم تعرفه فقالت . . هل رأيت المريض الذي كان هنا ..؟! فوالله مارأيتُ رجُلاً أشبه به إلاَّ أنت عندما كان صحيحاً . .! فقال .. أما عرفتني ..؟! فقالت .. مَن أنت ..؟! قال .. أنا أيـُّوب . . ! يقول ابن عباس رضي الله عنه . . لم يُكرمه الله هو فقط .. بل أكرم زوجته أيضاً التي صبرت معه أثناء هذا الإبتلاء .. فرجعها الله شابة و ولدت لأيوب عليه السلام ستة و عشرون ولد و بنت .. و يقال ستة وعشرون ولد من غير الإناث . . !! يقول الله سبحانه وتعالى . . " واتيناه أهله و مثلهم معهم" . .! و كان قد أقسم بأن يضرب زوجته 100 سوط .. فرفِقَ الله بزوجته و أمره أن يضربها بعصى من القَش . .!! ’’ كلما فَـاضَ حِمْلُكَ .. تَذكَّر صبر أيـُّوب عليه السلام ’’ و أعلم / أن صبرك نقطة من بحر أيوب . . . ’’ سُبحانك ربي .. ’’ اللَّهُمَّ ارزقنا الصبر عند الإبتلاء وارفع ربنا عنَّا الضنكَ والبلاء ’