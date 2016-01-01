هل تعرف .. ماهو صبر أيـُّوب ..؟!

صلى الله على أيوب وسلم

إلى يومنا هذا ونحن نقول فلان يصبر كصبر أيوب

لكنني لم ولن أرى صبراً بهذه القوة وهذه الإرادة



بارك الله فيكِ أختي

عطرتي المكان بوردتكِ الفواحة

جزاكِ الله خيراً ​