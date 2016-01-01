حين تتحدث مع الله , لن تكون محتاجاً لأن تشحن رصيد هاتفك ! لن تكون مضطراً لأن تتردد في كلماتك.. أو أن تخاف من أن يفهمك بِطريقةٍ خاطئة ! لأنه في الحقيقة || يَفهمُك || إنه الله لن تكون محتاجاً لقول " أعتذر عن ازعاجك في هذا الوقت .. أيمكنك أن تمنحني دقيقةً من وقتك ؟ إنه الله " أتعلم ما المهم في كلّ هذا !! أنك لاتحتاج أن ترفع صوتك , حتى يسمعك ! من دون أن تنطق بِكلمةٍ واحدة , هو يعلم كلّ شيء ! الوحيد الذي لا تخجل أن تحكي له أي شيء ! إنه الله والغريب ! هو أنه أصلاً يعلم هذه الحكاية ! ومع ذلك ,, || يسمعُك || ولا يمِلّ , ولا يقول لك " تحدثنا في هذا الف مرة ! أرجوك لآتتحدث فيه مرةً أخرى ! " إنه الله الوحيد الذي لا تخجل من || البُكَاءِ || أمامه !.. وفي سجدتك ! تكون معه في اجتماعٍ خاصٍ جداً ! إنه الله الوحيد الذي تحبّه منذ زمن ! مع أنكَ لم تُقابله ! إنه الله الوحيد الذي يحبّك منذ زمن ! لكنكَ لا تعرف ! إنه الله قد تبكي بكاء المضطر وتنام والله لاينام عن تدبير أمورك .. لأنه هو الله تمهل !! ( إنه يدبر لك في الغيب أمورا لو علمتها لبكيت فرحا ) إنه الله يقول ابن عباس : لو أُطبقت السماء على الأرض لـ جعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها ألا ترون قوله تعالى : "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" فلا تعجزك ضخامة الامنيات