حين تتحدث مع الله

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏6 جانفي 2017 على 08:40.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    50
    الإعجابات المتلقاة:
    50
    نقاط الجوائز:
    3
    حين تتحدث مع الله , لن تكون محتاجاً لأن تشحن رصيد هاتفك !
    لن تكون مضطراً لأن تتردد في كلماتك..
    أو أن تخاف من أن يفهمك بِطريقةٍ خاطئة !
    لأنه في الحقيقة || يَفهمُك ||
    إنه الله
    لن تكون محتاجاً لقول " أعتذر عن ازعاجك في هذا الوقت .. أيمكنك أن تمنحني دقيقةً من وقتك ؟
    إنه الله "
    أتعلم ما المهم في كلّ هذا !!
    أنك لاتحتاج أن ترفع صوتك , حتى يسمعك !
    من دون أن تنطق بِكلمةٍ واحدة , هو يعلم كلّ شيء !
    الوحيد الذي لا تخجل أن تحكي له أي شيء !
    إنه الله
    والغريب !
    هو أنه أصلاً يعلم هذه الحكاية !
    ومع ذلك ,, || يسمعُك ||
    ولا يمِلّ , ولا يقول لك " تحدثنا في هذا الف مرة ! أرجوك لآتتحدث فيه مرةً أخرى ! "
    إنه الله
    الوحيد الذي لا تخجل من || البُكَاءِ || أمامه !.. وفي سجدتك !
    تكون معه في اجتماعٍ خاصٍ جداً !
    إنه الله
    الوحيد الذي تحبّه منذ زمن !
    مع أنكَ لم تُقابله !
    إنه الله
    الوحيد الذي يحبّك منذ زمن !
    لكنكَ لا تعرف !
    إنه الله
    قد تبكي بكاء المضطر وتنام
    والله لاينام عن تدبير أمورك ..
    لأنه هو الله
    تمهل !!
    ( إنه يدبر لك في الغيب
    أمورا لو علمتها لبكيت فرحا )
    إنه الله
    يقول ابن عباس :
    لو أُطبقت السماء على الأرض
    لـ جعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها
    ألا ترون قوله تعالى :
    "ومن يتق الله يجعل له مخرجا"
    فلا تعجزك ضخامة الامنيات
     
    وردة فواحة, ‏6 جانفي 2017 على 08:40
    #1

مشاركة هذه الصفحة