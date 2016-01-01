رخصة حرة: تفعيل سنة لبرنامج الحمايـــــة AVG Internet Security

البرنامج سهل الاستخدام لمكافحة الجذور الخفية وإزالتها من جهاز الكمبيوتر يتيح تحديد المواقع الـإلكترونية التي تعمل على جمع البيانات المتعلقة بالأنشطة الخاصة بك على الإنترنت كما يتمتع بصغر الحجم وعدم شغل مساحة كبيرة من الذاكرة البرنامج بسيط حاز على العديد من الجوائز العالمية يستخدمه الملايين حول العالم، يمكنك فحص جميع الأجهزة التي تتصل بالكمبيوتر من خلال الـ USB لرصد الفيروسات والبرامج الخبيثة والقضاء عليها فورا يعمل على تأمين وتشفير الوثائق والصور والمستندات بكلمات مرور قوية وتحليل سلوك البرمجيات الخبيثة لمنع سرقة الحسابات المصرفية وكلمات السر الخاصة بك وحذف البيانات بشكل آمن وتجنب الوصول لشبكات الواي فاي المصابة والتي يسهل وصول المتسللين إليها لسرقة البيانات وسهولة عمل سكان للالعاب واكتشاف الفيروسات بها... السريال من رابط العرض هنا التحميل المباشر هنا ملاحظة: إذا كنت قد استخدمت AVG في الماضي قد تحصل على رخصة منتهية الصلاحية العرض للمستخدمين الجدد فقط !