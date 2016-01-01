رخصة حرة: تفعيل سنة لبرنامج الحمايـــــة AVG Internet Security

الموضوع في 'منتدى البرامج والشروحات' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏6 جانفي 2017 على 10:20.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
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    2,363
    الإعجابات المتلقاة:
    4,024
    نقاط الجوائز:
    111
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    البرنامج سهل الاستخدام

    لمكافحة الجذور الخفية وإزالتها من جهاز الكمبيوتر

    يتيح تحديد المواقع الـإلكترونية التي تعمل على جمع البيانات المتعلقة بالأنشطة الخاصة بك على الإنترنت

    كما يتمتع بصغر الحجم وعدم شغل مساحة كبيرة من الذاكرة

    البرنامج بسيط

    حاز على العديد من الجوائز العالمية

    يستخدمه الملايين حول العالم، يمكنك فحص جميع الأجهزة التي تتصل بالكمبيوتر من خلال الـ USB

    لرصد الفيروسات والبرامج الخبيثة والقضاء عليها فورا

    يعمل على تأمين وتشفير الوثائق والصور والمستندات بكلمات مرور قوية

    وتحليل سلوك البرمجيات الخبيثة لمنع سرقة الحسابات المصرفية

    وكلمات السر الخاصة بك وحذف البيانات بشكل آمن وتجنب الوصول لشبكات الواي فاي المصابة

    والتي يسهل وصول المتسللين إليها لسرقة البيانات

    وسهولة عمل سكان للالعاب واكتشاف الفيروسات بها...

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    السريال من رابط العرض

    هنا

    التحميل المباشر

    هنا


    ملاحظة:


    إذا كنت قد استخدمت AVG في الماضي

    قد تحصل على رخصة منتهية الصلاحية

    العرض للمستخدمين الجدد فقط !

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    NOUREDDINE 31, ‏6 جانفي 2017 على 10:20
    #1

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