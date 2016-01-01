رخصة حرة: تفعيل سنة لبرنامج الحمايـــــة AVG Internet Security

البرنامج سهل الاستخداملمكافحة الجذور الخفية وإزالتها من جهاز الكمبيوتريتيح تحديد المواقع الـإلكترونية التي تعمل على جمع البيانات المتعلقة بالأنشطة الخاصة بك على الإنترنتكما يتمتع بصغر الحجم وعدم شغل مساحة كبيرة من الذاكرةالبرنامج بسيطحاز على العديد من الجوائز العالميةيستخدمه الملايين حول العالم، يمكنك فحص جميع الأجهزة التي تتصل بالكمبيوتر من خلال الـ USBلرصد الفيروسات والبرامج الخبيثة والقضاء عليها فورايعمل على تأمين وتشفير الوثائق والصور والمستندات بكلمات مرور قويةوتحليل سلوك البرمجيات الخبيثة لمنع سرقة الحسابات المصرفيةوكلمات السر الخاصة بك وحذف البيانات بشكل آمن وتجنب الوصول لشبكات الواي فاي المصابةوالتي يسهل وصول المتسللين إليها لسرقة البياناتوسهولة عمل سكان للالعاب واكتشاف الفيروسات بها...السريال من رابط العرضالتحميل المباشرملاحظة:إذا كنت قد استخدمت AVG في الماضيقد تحصل على رخصة منتهية الصلاحيةالعرض للمستخدمين الجدد فقط !