لعبة الألغاز Cubway ملئ بالمخاطر والصعوبات “مميزة جدًا”

هناك العشرات بل المئات من ألعاب الألغاز متاحة للتجربة للمستخدمين، ولعل أكثر الألعاب تحميلًا في هذا المجال هي سلسلة ألعاب The Room الغنية عن التعريف، اليوم معنا أحد الألعاب الشيقة والتي تسبب الإدمان كأقل تقدير وهي لعبة Cubway والمتاحة بشكل مجاني وكامل على نظامي تشغيل اندرويد و iOS. وترتبط اللعبة بفئة ألعاب الذكاء، وأبرز مميزاتها رسوميات عالية المستوى مع تأثيرات حركة وبصرية وصوتية في غاية الروعة، بدوره هناك 55 مستوى تُقدمه هذه اللعبة، وكما تعودنا أولى المراحل تكون سهلة نسبيًا مع التقدم ستشعر بالصعوبة الكبيرة. وفكرتها الرئيسية توجيه مكعب إلى نقطة نهائية، ومن خلال مرحلة التوجيه هذه ستكون الطريق مُعبّدة بالمخاطر والصعوبات التي تتوقعها والتي لا تتوقعها، وأساسًا لابد من الأخذ بالإعتبار الوقت المناسب لمرور هذا المكعب وتوجيهه، وكما أشرنا مسبقًا اللعبة صعبة للغاية مع تقدمك بالمراحل وحتى أن التأثيرات البصرية والحركية ستكون إحدى العقبات في المرور كون أن هناك تأثير الليل والنهار الغير متوقع وتأثير الحركة البطيئة والسريعة وغيرها من الصعاب. أخيرًا لعبة Cubway متاحة بشكل مجاني للجميع ولكن تحمل القليل من الإعلانات، لتحميلها على اندرويد إنتقل إلى هنا، وعلى iOS إنتقل إلى هنا.