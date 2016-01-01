عبارات ينصح باستخدامها بدلا من "لا أعرف" كاستراتيجية فعالة للتواصل من أجل تجنب الوقوع في الاحراج يمكنك استخدام عبارات بديلة تكون مفيدة لك في حال كنت لا تعرف الإجابة من بينها هذه الاقتراحات الأربع: 1-"سأعرف ذلك": هذا الرد سيجعلك تظهر بمظهر الشخص الداعم والمتعاون والذي يمكن الوثوق به ويجعلك تبدو كأنك ممن يحب العمل كفريق. 2-"لدي هذا السؤال ذاته": في هذه الحالة سيشعر من يسألك بأنك بصدد البحث عن المعلومة ذاتها وأنك تسعى للحصول على الإجابة ما يجعل الطرف الآخر يتعاون معك للحصول على المعلومة. 3-"أفضل تصور عندي هو ..": هذه الجملة في الحالات التي يجب أن تقدم فيها نوعا من التفسير الذي يعتمد على ما تعرفه من معلومات. 4-اقتراح استشارة شخص ما بالإجابة بسؤال "لماذا لا نسأل (اسم الشخص)؟": سيكون هذا السؤال أفضل إجابة بدلا من كلمة "لا أعرف" حيث أنك ستثبت بأنك تملك الإجابة لكن اللجوء لشخص ما سيكون للتأكد من معلوماتك باعتبار أن الشخص المقترح سيكون مطلعا وملما بموضوع السؤال.