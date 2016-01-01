ترتيب الانبياء عليهم السلام

1_ آدم (أبو البشرية) عاش 1000 سنة. دفن في الهند. وقيل في مكة. وقيل في بيت المقدس 2_ إدريس (أخنوج) عاش على الأرض 865 سنة. 3_ نوح (شيخ المرسلين) ... لبث في قومه 950 سنة. قيل دفن في مسجد الكوفة. وقيل في الجبل الأحمر. وقيل في المسجد الحرام 4_ هود (عابر) عاش 464 سنة. دفن شرقي حضرموت (اليمن). 5_ صالح لم تذكر الكتب المدة التي عاشها. ثمة من يزعم أن قبره في حضرموت (اليمن). 6_ لوط لم تذكر الكتب المدة التي عاشها. يذكر أن له قبرا في قرية صوعر (؟؟؟). 7_ إبراهيم الخليل (أبو الانبياء) عاش 200. ولد بعد الطوفان بـ 1263 سنة. دفن في الخليل (فلسطين). وفيها قبر زوجته الأولى سارة 8_ إسماعيل عاش 137 سنة. دفن بجوار والدته (هاجر) في مكة 9_ إسحاق عاش 180سنه ودفن مع أبيه إبراهيم في الخليل (فلسطين) 10_ يعقوب (إسرائيل) عاش 147سنه توفي في مصر. وتنفيذا لوصيته نقله ابنه يوسف إلى الخليل (فلسطين) 11_ يوسف (الصديق) عاش 110 سنوات. مات في مصر. نقله إخوته تنفيذا لوصيته ودفن في نابلس (فلسطين) 12_ شعيب (نبي الله) لم تذكر الكتب المدة التي عاشها. ضريحه في حطين القريبة من طبرية (فلسطين). 13_أيوب (الصابر) عاش 93 سنة. دفن بجوار زوجته بقريه الشيخ سعد القريبة من دمشق 14_ ذو الكفل (بشر) لم تذكر الكتب المدة التي عاشها. ولد في مصر. توفي في سيناء أيام التيه. قيل دفن بجوار والده في أرض الشام 15_ يونس لم تذكر الكتب المدة التي عاشها. لم يرد أي خبر عن قبره 16_ موسى (كليم الله) عاش 120 سنة. توفي في سيناء ودفن هناك. 17_ هارون عاش 122 سنة. توفي في سيناء ودفن هناك 18_ الياس لم تذكر الكتب المدة التي عاشها. ذكر أنه ولد بعد دخول بني اسرائيل فلسطين. قيل قبره في بعلبك (لبنان). 19_ إليسع (إليشع) لم تذكر الكتب المدة التي عاشها. ولا المكان الذي اتجه اليه بعد عصيان قومه في بانياس (أرض الشام) 20_ داود عاش 100 سنة. ذكر ان ملكه دام 40 سنة. 21_ سليمان عاش 52 سنة. ورث ملك أبيه وعمره 12 سنة ودام ملكه 40 سنة 22_ زكريا عاش 150 سنة. نشر بالمنشار على يد من ذبحوا ابنه يحيى. 23_ يحيى لم تذكر الكتب المدة التي عاشها. ولد في السنة التي ولد فيها المسيح. ذبح وهو في المحراب تنفيذا لرغبة امراة فاجرة من قبل ملك ظالم. ذكر أن رأسه مدفون في الجامع الاموي (دمشق). 24_ المسيح (عيسى بن مريم) عاش على الأرض 33 سنة. رفعه الله بعد بعثته بثلاث سنوات. ذكر أن والدته مريم عاشت بعده 6 سنوات. توفيت ولها من العمر 53 سنة. 25_ محمد (رسول الله) ولد في مكة سنه 570. توفي وهو في الثالثة والستين من عمره. دفن في بيت عائشة (المسجد النبوي).