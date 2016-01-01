هل تعلم ان هناك من يحبك وانت ربما لا تدري؟ ’،’،’،’،’،’، علامات محبة الله لك ’،’،’،’،’،’، ان أعطاك الله الدين و الهدى , فاعلم ان الله يحبك . و ان أعطاك الله المشقّات والمصاعب والمشاكل فاعلم ان الله يحبك و يريد سماع صوتك في الدعاء . وان أعطاك الله القليل فاعلم ان الله يحبك وانه سيعطيك الأكثر في الآخرة. وان أعطاك الله الرضى فاعلم ان الله يحبك وانه اعطاك اجمل نعمة . وان أعطاك الله الصبر فاعلم ان الله يحبك و انك من الفائزين وان أعطاك الله الاخلاص فاعلم ان الله يحبك فكن مخلصا له . وان أعطاك الله الهم فاعلم ان الله يحبك و ينتظر منك الحمد و الشكر. وان أعطاك الله الحزن فاعلم ان الله يحبك وانه يخـتبر ايمانك. وان أعطاك الله المال فاعلم ان الله يحبك ولا تبخل على الفقير . وان أعطاك الله الفقر فاعلم ان الله يحبك و اعطاك ما هو اغلى من المال . وان أعطاك الله لسانا و قلبا فاعلم ان الله يحبك فاستخدمهما في الخير والاخلاص . وان أعطاك الله الصلاة والصوم والقرآن والقيام فاعلم ان الله يحبك فلا تكن مهملاً و اعمل بهم . وان أعطاك الله الاسلام فاعلم ان الله يحبك . ان الله يحبك , كيف لا تحبه ؟؟؟ ان الله أعطاك كثيرا فكيف لا تعطيه حبك ؟؟؟ الله يحب عباده و لا ينساهم .. سبحان الله . لا تكن أعمى و أوجد حبّ الله في قلبك . و اعلم ان الله يحبك و أحن عليك من اي انسان