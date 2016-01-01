هل تعلم ان هناك من يحبك وانت ربما لا تدري؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏6 جانفي 2017 على 12:12.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

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    هل تعلم ان هناك من يحبك وانت ربما لا تدري؟


    ’،’،’،’،’،’، علامات محبة الله لك ’،’،’،’،’،’،

    ان أعطاك الله الدين و الهدى , فاعلم ان الله يحبك .

    و ان أعطاك الله المشقّات والمصاعب والمشاكل فاعلم ان الله

    يحبك و يريد سماع صوتك في الدعاء .

    وان أعطاك الله القليل فاعلم ان الله يحبك وانه سيعطيك الأكثر في الآخرة.

    وان أعطاك الله الرضى فاعلم ان الله يحبك وانه اعطاك اجمل نعمة .

    وان أعطاك الله الصبر فاعلم ان الله يحبك و انك من الفائزين

    وان أعطاك الله الاخلاص فاعلم ان الله يحبك فكن مخلصا له .

    وان أعطاك الله الهم فاعلم ان الله يحبك و ينتظر منك الحمد و الشكر.

    وان أعطاك الله الحزن فاعلم ان الله يحبك وانه يخـتبر ايمانك.

    وان أعطاك الله المال فاعلم ان الله يحبك ولا تبخل على الفقير .

    وان أعطاك الله الفقر فاعلم ان الله يحبك و اعطاك ما هو اغلى من المال .

    وان أعطاك الله لسانا و قلبا فاعلم ان الله يحبك فاستخدمهما في الخير والاخلاص .

    وان أعطاك الله الصلاة والصوم والقرآن والقيام فاعلم ان الله يحبك فلا تكن مهملاً و اعمل بهم .

    وان أعطاك الله الاسلام فاعلم ان الله يحبك .

    ان الله يحبك , كيف لا تحبه ؟؟؟

    ان الله أعطاك كثيرا فكيف لا تعطيه حبك ؟؟؟

    الله يحب عباده و لا ينساهم .. سبحان الله .

    لا تكن أعمى و أوجد حبّ الله في قلبك .



    و اعلم ان الله يحبك و أحن عليك من اي انسان
     
    sanaya, بشرى الجنة, angegardienretour و 1 آخرون معجبون بهذا.
    وردة فواحة, ‏6 جانفي 2017 على 12:12
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    شكرا
    موضوع رائع
    بارك الله فيك
     
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    habchisalaheddin, ‏7 جانفي 2017 على 17:31
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    فشهود الله في ارضه ...
     
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    aljentel, ‏7 جانفي 2017 على 18:10
    #3
  4. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    بارك الله فيك و جزاك كل خير
     
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    angegardienretour, ‏7 جانفي 2017 على 18:15
    #4
  5. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    نعم والله حب الله لنا أعظم حب أحب العصاة فرزقهم آلاف النعم فكيف بالطائعين
    اللهم ارزقنا حبه
    بارك الله فيك
     
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    sanaya, ‏7 جانفي 2017 على 18:17
    #5
  6. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    شكرا لك اختي على هذا موضوع

    بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
     
    aljentel معجب بهذا.
    بشرى الجنة, ‏7 جانفي 2017 على 18:18
    #6

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